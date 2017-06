Eesti Skautide Ühing (ESÜ) avas uue kodu

Laupäeval 10. juunil 2017 avas Eesti Skautide Ühing (ESÜ) oma uue kodu Tallinnas. Eesti Skaudikeskus asub renoveeritud klassikalises majas aadressil Juurdeveo 22a. Skaudikeskuses saavad noored vabatahtlikest skaudijuhtide juhendamisel turvalises keskkonnas ise aktiivselt õppida, avastada, eakohaselt vastutada, seigelda ja meeskonnas tegutseda. ESÜ algusest 22 aastat tagasi, mille sünnipäeva ka tähistati samal päeval, on olnud unistus sellisest keskusest.

Tähistamine toimus kolmes osas. Alul võttis sõna ESÜ juhatuse esimees nskm Siim Maripuu lühikese kõnega ja rääkis põgusalt, kuidas see uue kodu rajamine toimus. Kauaoodatud projekt käivitati 2015. aastal, et korda teha üks hubane kodu skautlikule tegevusele. Enne olid kesklinnas üüritud toad, mis olid külmad, mitte eriti turvalised ning millel polnud piisavat panipaiku varustuse hoidmiseks. Aja jooksul ja tegevuse käigus on ESÜ-le kogunenud hulk põnevat materjali, mida seni ei ole saanud sobivate tingimuste puudumisel eksponeerida. ESÜ unistus on, et seni erinevates Tallinna paikades tegutsevad üksused saaksid oma üritusi ning iganädalasi skaudisalkade kohtumisi pidada päris oma ruumides, kus on olemas ka tegevusvahendid ja oma salga sümboolika.

Teises osas esinesid Tarvo Krall ja Erki Aule, kes on Improteater Impeeriumi näitlejad. Peale sissejuhatust jagati rahvale tühjad paberilipakad, kuhu igaüks pidi kirjutama, mis iganes mõte pähe tuli. Need korjati kokku ja need said improvisatsioonietenduse aluseks. Esimene stsenaarium oli rannas käimine, kus lause lõpetamiseks loeti paberilipakatelt kirjutatut. Pani kohe rahva naerma.

Teises stsenaariumis olid Monika Iskül ja Marianne Jürgenson vabatahtlikud, kes pandi istuma koomikute vahele. Kui Tarvo või Erki nende poole pöördusid, pidi nad lause lõpetama. Nalja ja naermist jätkus isegi hoogsamalt. Kolmandaks stsenaariumiks toodi laoruumist kotitäis asju, millega Tarvo või Erki seletasid, kuidas elu toimub konnade laagris.

Neljandas stsenaariumis olid Tarvo ja Erki nukud, mida kaks vabatahtlikku pidid liigutama. Alustati mingi looga ja siis nad improviseerisid vastavalt nende hoiakule, mida vabatahtlikud olid nendele andnud. Lõpetamiseks oli laul, mis kasutas suvalisi pealtvaatajate hulgast korjatud sõnu. Lõbu ei lakanudki minutikski ja kõigil küljed valutasid pidevast naermisest.

Kolmas tähistamise osa oli inimeste tänamine, kes aitasid Skaudikeskuse valmimisele kaasa. Esimene on Ago Ambre, kes Eesti Ameerika Fondi kaudu aitas projektile jalad alla saada. Siis loeti ette rida ettevõtete nimesid, kes annetasid materjale projekti läbiviimiseks. Sellele järgnesid inimeste nimed, kes olid õla alla pannud. Lõpuks tänati töödejuhatajat Jüri Ehandit, kes viis projekti läbi. Kõik nimed olid ära toodud ilusal metsapuust lõigatud tahvlil.

Ega pole mingi pidu, kui ei pakuta torti. Suur ja võimas shokolaaditort lõigati lahti ning jagati kõigile. Kogu aeg oli avatud kohvilaud maitsvate soolaste ning magusate suupistetega. Lisaks olid mitmed suurepärased kringlid ning joogiks pakuti kohvi, morssi ja vett.

Ilusas majas on 150 m2 pinda, kaasaarvatud kontori ruum. On ka laoruum, kus erinevaid tegevusvahendeid ja matka- ja toiduvalmistamise varustust saab korralikult ja turvaliselt hoida. On ka köök ja koosolekuruumid lisaks suurele toale soklikorrusel. Nskm Siim Maripuu mainis, et majas, eriti soklikorruse suures toas, on piisavalt ruumi Välis-Eesti skautidele, kes on Eestis külas.

Skaudikeskuse ruumide lõplikuks maksumuseks koos sisustusega kujuneb umbes 180 000 eurot, millest tänaseks on olemas pool. ESÜ on väga tänulik igas summas tehtud annetuse üle!

Annetuse saab teha: Eesti Skautide Ühing EE581010022049447003 (pangakood: 401, SWIFT kood: EEUHEE2X, SEB pank), selgitus: „Skaudikeskuse toetuseks“.

Ameerikas saab annetuse suunata Eesti Ameerika Fondi kaudu, https://www.eafund.org/donate.html märkusega „Skaudikeskuse toetuseks“.

Agu Ets