Kutse väliseesti noortele osalemiseks noortevahetuses

Noortevahetus 13.-24. augustil toob kokku 30 Eesti juurtega noort, kellest 20 elavad välismaal ja 10 Eestis. Osalejad on vanuses 18—26 eluaastat. Noortevahetuse eesmärk on osalejatele tutvustada eesti kultuuri ja eesti keelt.

Projektiga soovime osalejatele: tutvustada Eesti ajalugu ja kultuuripärandit, et tuua sedakaudu välismaal elavad eestlased lähemale oma pärimusele;

tutvustada Eesti edulugusid, kogemusi ja tulevikuplaane;

õpetada mitteformaalses keskkonnas eesti keelt;

teadvustada töö- ja õppimisvõimalusi Eestis;

tutvustada Eesti riigijuhtimist;

luua toetusvõrgustikku, et toetada noorte naasmist kodumaale.

Programmi käigus toimuvad mitmekesised tegevused Eesti erinevates piirkondades. Osalejad külastavad Tallinna kultuurilisi ja ajaloolisi vaatamisväärsusi.

Programmi käigus tutvutakse uuenduslike äriideedega, külastades Eesti edukaid ettevõtteid. Osalejad saavad teavet töötamis- ja õppimisvõimaluste kohta Eestis.

Programmi raames külastatakse Lahemaa rahvusparki, mis on Eesti vanim ning Baltikumis üks kaunimatest. Osalejatele organiseeritakse rabamatk ja neil on võimalus saada osa Eesti saunatraditsioonidest.

Noortevahetuse teises pooles suundutakse Põlvamaale, et õppida paremini tundma Eesti kultuuripärandit. Osalejad saavad õppida Eesti rahvatantse ja avastada kohalikku loodust kanuuretkel Taevaskojas. Edasi suundutakse heade mõtete linna, Tartusse, et külastada Eesti Rahva Muuseumi, tutvuda õppimisvõimalustega Tartu ülikoolis ja tunnetada linnas ringi jalutades tudengielu rütmi. Noortevahetus lõpeb Tallinnas, kus külastatakse riigiasutusi ja ettevõtteid, et tutvuda Eesti avaliku- ja erasektori positiivsete näidetega. Kogu noortevahetuse käigus on osalejatel võimalik mitteformaalse õppe kaudu õppida ja praktiseerida eesti keelt.

Noortevahetust korraldab noorteorganisatsioon Seiklejate Vennaskond, koordineerib Eesti Noorsootöö Keskus ja rahastab Haridusja Teadusministeerium rahvuskaaslaste programmi kaudu.

Noortevahetusele saab kandideerida kuni 15. juunini 2017 veebis:

http://www.seiklejad.org/rahvuskaaslased.html

Välisosalejate profiil:

vanus 18—26;

Eesti juurtega, kuid olnud Eestist eemal vähemalt 10 aastat;

soov õppida ja praktiseerida eesti keelt;

võimalus ja valmidus osaleda kõikides noortevahetuse tegevustes.

Osalusega seotud kulud:

Valituks osutumise korral on 100%-selt kaetud kõik osaleja kohapealsed kulud: majutus, toit, kohalik transport, erinevad külastused ja väljasõidud. Reisikulud hüvitatakse peale noortevahetuse toimumist kuni 300€ ulatuses, võttes arvesse reaalseid kulusid. Limiit võib suureneda või väheneda tulenevalt noortevahetuse üldisest eelarvest ja osalejate individuaalse reisi pikkusest. Kui näiteks naaberriikidest tulijatel kulub sõidukuludele alla 300€ ja kaugemalt tulijatel üle 300€, siis jagatakse reisitoetus ümber nii, et see oleks kõigile õiglane. Viisa taotlemine (vajadusel) on iga osaleja oma vastutus, kuid korraldajad on on valmis osalejaid taotlemisel abistama. Reisikindlustus on igale osalejale kohustuslik ning seda kulu osalejatele ei hüvitata.

Kõik küsimused on teretulnud!

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.