Mitmekordne tragöödia Kuldres

Foto: Postimees

Tihti näed Facebookis postitust või säutsumist ja reageerid sellele otsekohe. Enamasti vastatakse sellele etteoodatult. Miljardeid dollareid on aastate jooksul panustatud sellesse, et saada teada, kuidas teha nii, et saavutada lugejatelt oodatud vastukaja. Neid õppetunde on rakendatud nüüd selleks, kuidas müüa meile mittevajalikke asju, aga ka selleks, kuidas müüa meile poliitikuid. Ka meedia kasutab sensatsiooni, et avalikku arvamust kujundada, esitades fakte ja pealkirju, mis tõmbavad tähelepanu, et saada ettearvatud reaktsiooni, aga mis ei ava sündmust tõeselt.

Hiljuti sattus meie endine naaber, nimetagem ta Matiks, tõsisesse olukorda. Postimees kirjutas sellest 18.juulil 2016 nii:

“15. juulil kell 00.33 sai politsei väljakutse Urvaste valda Kuldre külla ühele kinnistule, kus helistaja sõnul olevat üks mees löönud 16-aastast noormeest, kes pärast lööki kukkus ning tal olid krambid. Sündmuskohale tuli politsei kõrval ka kiirabi.

Esialgsetel andmetel oli üks naine näinud, kuidas kolm noorukit askeldavad tema auto kallal. Kuna naine ise ei julgenud noorte tegevusse sekkuda, helistas ta oma tuttavale, 55-aastasele mehele. Mehe kohale jõudes jooksid noormehed sõiduki juurest minema, ühte möödujat lõi mees rusikaga vastu nägu. Sündmuskohal viibinud noormehed olid alaealised ja nad olid eelnevalt alkoholi tarvitanud. Surma saanud poisi sõber rääkis sündmuskohal käinud Kanal2 reporterile, et rusikahoobi saanud 16-aastane noormees oli juhuslik möödakäija ja tegelikult tema auto juures ei askeldanudki.

Kiirabibrigaadi sõnul väliseid vigastusi kannatanul ei tuvastatud. Noormees viidi haiglasse, kus ta päev hiljem suri. Olemasolevatel andmetel võib surmapõhjuseks olla ajuarteri laiendi lõhkemine.“

See 55-aastane mees oligi Mati ja naine, kelle auto kallal toimetati, tema tuttav. Kuna mina kohal ei olnud, siis saan ma tugineda ainult sellele, mida kirjutas leht ja mida rääkisid inimesed, kes ise olid kohal. Mati oli minu äia hea sõber. Ta on aidanud mind talutöödes, millal iganes mul tema abi vaja on läinud.

Kui sündmused algasid, siis Mati magas kodus. Tema tuttav, kelle auto kallal poisid “nalja pärast“ tegutsesid, helistas talle ja äratas ta üles. Mati on kaugesõidu autojuht, kes sõidab Moskva, Poola, Skandinaavia ja teiste Euroopa maade vahet. Ta on lihaseline ja tugev mees. Nii et kui talle helistati ja paluti abi, siis ta muidugi ei saanudki teisiti, kui tõtata appi.

Poisid torkisid parajasti autorehvide juures, kui Mati välja jõudis. Ehmunult kargasid poisid üles ja pistsid jooksu. Ühte neist aga tabas Mati löök, mis hiljem põhjustas poisi surma. Keegi ei osanud oodata seda. Mati lõi teda vaid korra ja kui ta nägi, et asi on tõsine, kutsus ta kohe abi.

Kas me ei peaks küsima, kus olid nende poiste vanemad? Ma olen rääkinud Kuldre kooli õpilastega. Olen näinud, kui toredad nad on ja kui toredad on nende õpetajad. Olen sellest ka varem kirjutanud. Võib-olla olid need poisid esimest korda elus tarvitanud alkoholi ja arvasid, et auto juures vandaalitsemine on tore – nad on ju ikkagi lapsed.

Aga kes ikkagi on süüdi juhtunus? Muidugi vanemad. Kui vanemad oleksid nõudnud, et poisid oleksid õhtul õigel ajal kodus, mitte ei tõmba endal kuskil väljas nina täis, oleks ka Mati saanud rahulikult öö ära magada. Alati on lihtne süüdistada teisi oma ebaõnnestumistes. Vanemad on kärmed süüdistama meediat, koomikseid, arvutimänge, sõpru, naabreid jt, selle asemel et olla rohkem aega koos oma lastega.

On hirmus kaotada oma last. Hirmus on teada, et asjad lõppesid nii, nagu nad lõppesid. See kõik oli nii mõttetu. Lugesin hiljuti, et Mati vastu on algatatud kriminaalasi ja teda ähvardab kümme aastat vanglat poisi tapmise eest.

Kommentaarides süüdistatakse Matit ja soovitakse, et ta veedaks vanglas kogu oma ülejäänud elu. Aga keegi ei toonita seda, et kui poisid ei oleks olnud purjus, kui nad ei oleks vandaalitsenud võõra auto juures, oleks poiss tänini elus ja veedaks õnnelikku suvepuhkust.

Viido Polikarpus