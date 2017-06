Eesti ekspert nõustas ÜRO e-valitsemise töögruppi

Veebruarist kuni maini töötas E-riigi Akadeemia ekspert Hannes Astok ÜRO Arenguprogrammi (United Nations Development Programme - UNDP) peakorteris New Yorgis, et aidata kavandada e-riigi alaseid projekte arenguriikides. Eesti eksperdi viibimist UNDP juures toetas välisministeerium.

„Hannes Astoki osalemine ÜRO e-valitsemise töögrupis ei ole ainult tunnustus Eesti e-riigiga seotud saavutustele, vaid tõestus sellest, et oleme siin teistele riikidele teenäitajaks,“ ütles välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantsler Väino Reinart. „Loomulikult ei ole Eesti jäänud loorberitele puhkama, vaid jätkuvalt töötatakse välja uusi lahendusi ja teenuseid, mis ennekõike vähendaksid bürokraatiat, hoiaksid kokku raha ja aega ning muudaksid valitsemise läbipaistvamaks,“ lisas Reinart.

Hannes Astoki sõnul on Eesti kogemus maailmas kulda väärt. “Ilma mingi kõhkluse või valehäbita võib öelda, et Eesti on e-riigi ja eteenuste osas maailma parim. E-riigi tehnoloogiad saavad olla abivahendiks igale valitsusele. Probleem on selles, et enamuses riikides puudub laiem vaade, kuidas juba kord kokku kogutud andmeid taaskasutada, eri asutuste vahel jagada ja lõpuks ka headeks e-teenusteks muuta. Siin on Eesti eriigi kogemus kulda väärt ning kavandame lähiajal süvendatud koostööd UNDP programmide toetuseks.”

Ta lisas, et E-riigi Akadeemia on Eesti kogemust jaganud viiesteistkümne aasta jooksul enam kui 60 valitsusega. “Oleme ausalt rääkinud Eesti õppetundidest ning edastanud olulise sõnumi, et e-riigi projektide edu ei otsusta mitte tehnoloogia ja raha rohkus, vaid valitsuste tahe muuta oma riik paremaks, läbipaistvamaks ja tõhusamaks,” ütles Astok.

UNDP eesmärk on leevendada arenguriikide elanikkonna vaesust, toetades riike nende arengukavade ja strateegiate va ̈ljatöötamisel ja raha efektiivsel kasutamisel. UNDP keskendub demokraatia arendamisele, kriisiennetusele, vaesuse vähendamisele, keskkonna säästmisele, AIDSi ennetusele ja tagajärgede leevendamisele.

ÜRO arenguprogramm on ÜRO suurim allorganisatsioon, mis tegutseb ligi 170 riigis.

Välisministeerium