Mihhail Korb astus NATO-teemaliste kommentaaride tõttu tagasi

Eesti NATO-kuuluvuse teemal segaseid kommentaare andnud riigihalduse minister Mihhail Korb esitas 24. mail peaminister Jüri Ratasele tagasiastumisavalduse, mille valitsusjuht otsustas rahuldada.

«Vabandan oma sõnavõtu pärast, seda segadust ei oleks tohtinud tekkida ja ma mõistan oma vea raskust. Seetõttu astun tagasi,» ütles Korb 24. mai õhtul Stenbocki maja juures ajakirjanikele. Korb lausus, et otsustas tagasi astuda eelkõige seetõttu, et hoida koalitsiooni koos.

Korb kinnitas, et tema hinnangul peab siiski Eesti NATOsse kuuluma. «Eilse sõnumiga ma kirjeldasin ideaalset olukorda. Ma rääkisin sellest, kui tugev Eesti sõjavägi peab olema, ma kirjeldasin inimestele, et kui hästi Eesti sõjavägi on arenenud ning ta muutub aina tugevamaks ja me peame olema suutelised iseseisvalt ennast kaitsma. Koos liitlastega teeme me seda loomulikult palju paremini ja see oli minu eilse sõnumi point. Ma väga vabandan, et selline segadus tekkis ning ma ei taha kuidagi seada kahtluse alla Eesti kuulumist NATOsse,» kommenteeris ministri ametist tagasi astunud Korb.

Ministri tagasiastumine sai alguse veteranidega kohtumiselt Haapsalus, kus küsimusterahe alla sattunud keskerakondlasest riigihalduse minister Korb ütles, et ta ei toeta Eesti NATO liikmeks olemist. Järgmise päeva pärastlõunaks oli minister meelt muutnud. Tugeva kriitika alla sattunud Korb tunnistas õhtul, et ta on valmis oma eksimuse eest vastutust võtma.

«Mina… võib-olla ütlen eestlaste vaatevinklist ebameeldiva fraasi, mina pole NATO liikmesuse poolt,» ütles Korb Haapsalus ajalehe Lääne Elu teatel. «Aga kui teha oma armee, läheb see veel kallimaks. Saate aru? Soomlased ehitavad oma armeed, nad on NATOst eraldi, tegelevad ise oma riigi kaitsmisega. Aga neile ei tule keegi appi,» vahendas ajaleht minister Korbi. Peaminister Ratase hinnangul on olukord, kus juba teine Keskerakondlasest minister peab tagasi astuma (esimene oli vaid mõned päevad maaeluministriks olnud Martin Repinski) kahtlemata halb, kuid toonitas, et kõik valituseliikmed peavad mõistma, et nende sõnadel on väga suur kaal.

Peaminister ütles, et uus riigihalduse minister tuleb Keskerakonnast, aga ta ei oska veel tema nime öelda.