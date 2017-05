RMK metsaviktoriinil sai tulemuse kirja 8317 õpilast

interaktiivsest viktoriinist võttis osa 771 klassi 205 koolist. Enim äratundmisrõõmu pakkus sammalhabeme rotitõrjetaim.

16. korda toimunud RMK metsaviktoriinil otsisid 1. – 12. klassi õpilased vastuseid metsa ja metsanduse, looduse ja looduskaitse kohta ning tutvust tehti ka aasta linnu ja looma, orhidee, liblika ja mullaga.

„Metsaviktoriin on mõeldud abistama õpetajaid loodusainete õpetamisel,“ selgitas RMK Põhja-Eesti teabejuht Tiina Neljandik, miks küsimustiku koostamine igal aastal uuesti ette võetakse. „Osaletakse klasside kaupa ja selleks, et klassi tulemus arvesse läheks, peab vastama vähemalt 75% õpilastest,“ lisas Tiina Neljandik.

Kõige keerulisemaks osutusid küsimused, millele internetis või raamatutes ei leidunud ühte kindlat vastust vaid ainult põhimõtted, millest õige vastuse pidi tuletama. „Aasta mulla kirjelduses on öeldud, et see on väga kuiv ja toitainetevaene ning enamasti kasvavad seal männikud,“ tõi Tiina Neljandik näite. „Piltidel oli aga peale õige vastuse samblikumänniku veel jämedate tüvedega laanekuusik, sõnajalgadega lehtmets ja lopsakas viljapõld, mis sellisel mullal kindlasti kasvada ei saa.“ Oodatust vähem punkte saadi ka neis küsimustes, kus vastuseid võis ühe asemel olla mitu. Nii võib aasta sammalt nimetada rahvapärase nimetusega käolina, kui ka enam tuntud nimega karusammal. Limatünnik on aga nii haruldane kaitsealune I kaitsekategooria liik kui ka seen, mille viljakehad ilmuvad kevadel. „Üllatuslikult on kõik lapsed vist Naksitrallide raamatu läbi lugenud,“ muheles Tiina Neljandik. Nimelt sai keeruliseks peetud küsimus Sammalhabeme rotitõrjetaime kohta kõige rohkem õigeid vastuseid. „Loodame, et ka paljud teised taimed, puud, linnud ja liblikad said metsaviktoriini kaudu pisut tuttavamaks.“

Parimad klassid saavad auhinnaks loodusõppeprogrammi RMK looduskeskustes. Auhinna juurde kuulub bussikompensatsioon programmile sõiduks iga vanuserühma kümnele parimale klassile. Auhindadega tunnustatakse ka parimate klasside juhendajaid-õpetajaid. Auhinnaprogrammid toimuvad enamasti septembris-oktoobris.

