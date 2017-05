Eesti tarkvarafirma Nortal sai USAs hiigellepingu

Nortali juhatuse liige Oleg Shvaikovsky. Foto: Aivar Pau

Mitmekümnes riigis äri ajav Eesti tarkvara- ja ärikonsultatsioonide ettevõte Nortal sisenes maailma suurimale turule – eestlaste loodav tarkvara jõuab USA ühe suurima telekommunikatsiooniettevõtte klientide teenistusse.

Tegemist on läbi aegade suurima Eesti tarkvaraettevõtte lepinguga Ameerikas. Käed löödi detsembris, veebruaris läks töö käima ning mõned nädalad tagasi asutas Nortal Seattle’is tütarettevõtte, seletab tehingu käiku Nortali juhatuse liige Oleg Shvaikovsky.

Kliendi nime Nortal avalikustada ei tohi, küll aga saab öelda, et tegemist on kolme suurima hulka kuuluva mobiilioperaatoriga USAs. Viimastel avalikel andmetel on USA suurim telekommunikatsiooniettevõte Verizon 146 miljoni kasutajaga, järgnevad AT&T 134 ning TMobile 73 miljoni kliendiga.

Seega jõuab Eesti osalusel loodav e-kaubanduse lahendus igal juhul ligi 100 miljoni kasutajani. Sellist näitajat pole ette näidata ühelgi Eesti ettevõttel mis iganes majandusharus.

Mis puutub lepingu mahtu, siis kestuseks on sellel kaks aastat ning rahaline näitaja on kaheksakohaline – seega kümned miljonid dollarid. «Ma ei tea, et IT-suunal oleks ühelgi Eesti ettevõttel sellist lepingut USAs varem sõlmida õnnestunud,» märkis Shvaikovsky.

USA turule jõudis Nortal põhjanaabri Kanada kaudu. Vancouveris asub nimelt maailma üks kiiremini kasvavaid e-kaubanduse ettevõtteid Elastic Path, kelle lahendusi kasutavad Eestis näiteks Telia ja kelle ametlik arendus- ja tugikeskus Euroopas on juba kolmandat aastat Nortal.

«Nüüd oleme selles koostöös astunud järgmise sammu ja meist on saamas koostöö tegija Ameerika mandril. Allhankijana tegutseme ka selle lepingu raames,» ütles Shvaikovsky.

Tulevikus hakkab USA turul tegutsev meeskond paiknema neljandiku osas Seattle’is ning ülejäänud arendusjõud asuvad Nortali Eesti ja Leedu kontoris. «See tütarettevõte hakkab elama oma elu ja mitte teenindama vaid seda projekti – uued huvitatud kliendid on juba silmapiiril,» avas Shvaikovsky Nortali tulevikuplaane.

USA kontorisse suunatakse arendajaid Eestist, Soomest, Leedust – kohalike arendajate palkamine vähemalt esialgu plaanis pole. Väljakutse on kindlasti Tallinna ja Seattle’i ajavahe, mis on kümme tundi. «Samas antud

projektis suutsime selle keerata enda kasuks – me suudame arendada ööpäevas mitte kaheksa, vaid 16 tundi ning pakkuda n-ö pidevat tarnet,» ütles Shvaikovsky.

«Tuleb endale selgelt aru anda, et e-kanalite, e-kommertsi ja iseteeninduse valdkonnas oleme küll siin, põhjamaades, selle maakera poole esirinnas, kuid USA on Euroopast ikkagi paari aasta jagu ees. See on omaette saavutus seal löögile pääseda,» hindas Shvaikovsky lepingu väärtust.

Edu põhjusena nimetas ta asjaolu, et Nortal pole ennast kunagi käsitlenud «puhta» tarkvaraarendusettevõttena ning klassikalise arendustöö kõrval on tegeletud tõhusalt ka automatiseeritud turunduse väljatöötamisega.

Lihtsas keeles on tegemist andmeanalüüsil põhinevate lahendusega, mille eesmärk on leida konkreetsele tootele kõige tõenäolisemad ostjad ning nad veebiavaruste kaudu automaatselt müüjaga kokku viia – ning siin on näiteks suurandmete teaduspõhine süvaanalüüs ja psühholoogia koodikirjutamisest märksa olulisemad.

Nortal tegutseb praegu ligikaudu 20 turul Euroopas, Lähis-Idas, Aafrikas ning Põhja-Ameerikas. Ettevõtte 13 kontorit asuvad kaheksas riigis, peakontor asub Tallinnas.

Nortali laienemine on juba teine viimase aja näide Eesti tarkvaraettevõtete suurlepingutest Põhja-Ameerikas. Mitmete maailmakuulsate brändide tarvis kaubandustarkvara arendav Eesti iduettevõte Erply andis veebruaris teada, et sõlmis lepingu Kanada suure kaubandusketiga.

VES/Postimees