Eesti muistsed kangelased seilavad uhkelt Läänemerel

Eestil on neli uut laeva, õigemini praamid, mis seilavad mandri ja kahe suurema saare vahel. Ühed said ristitud käesoleva aasta alguses, viimased kaks aprillikuus.

Nimed on võetud muistsetelt kangelastelt: Tõll ja Piret, kes kunagi valitsesid Saaremaad ning Leiger ja Tiiu, kes elasid Hiiumaal. Kaks praami ehitati Poolas Remontowa laevatehases ning kaks Türgis Sefine laevatehases.

Neid nähes tunneb kohe ära, et on tegemist eesti laevadega, kuna külgedel esineb silmapaistev eesti rahvamustri abstraktne versioon. Väliskujunduse töötas välja loovagentuur Identity, kelle loovjuht Ionel Lehari selgitab: „Uued praamid on silmapaistva värvilahendusega, töötab kontrast. Inspiratsiooni saime sümmeetriast, kuna nii laev kui marsruut on sümmeetrilised. Kasutasime etnograafilist motiivi, mis ei esinda konkreetse paiga mustrit, vaid on suurendatud ja üldistatud variant.“

Ka seest on uued parvlaevad avarad, rõõmsad ja sõbralikud; nii räägivad inimesed, kes on neil juba sõitnud. Eriti imponeerib, et sõidukite mahaminek ja uute pealesõit vajab kokku ainult 15 minutit, olgugi et praamid mahutavad 150 autot ning 700 reisijat. Ratastooli kohti salongis on seitse. Loomulikult leidub igal identsel praamil suveniiriäri, kohvik ning automaatmasinad jookide ja toidu jaoks, ka istekohad arvutikasutajaile, liftid ja laste mängunurk. Osa toole on muutuva seljaasendiga.

Nagu võib arvata, praamid Tõll – värvilt sinine ning Piret – oranzh, sõidavad Virtsu (mandril) ning Kuivastu (Muhu saarel) vahet, kust pääseb autoga edasi Saaremaale. See sõit kestab 27 minutit, kuid Leigeri - roheline ja Tiiu – punane, sõidud Haapsalu lähedalt Rohukülast Heltermaale Hiiumaal vajavad tund ja 15 minutit. Kõigil on kiiruseks 15 meremiili tunnis hea ilmaga, talvel jääoludes kauem. Kõik sõidavad sama marsruuti nagu varasemad praamid, kuna saarte ümber veed on madalad ja on vaja järjekordselt marsruudi all merepõhja süvendada.

On olemas ka viies praam, Regula, ehitatud aastal 1971, uutest aeglasem ning hulga väiksem, mida peetakse tagavaraks, et kindlustada pidevat teenindust. Regula on juba 1997. a. saadik Eesti läänekalda vetel seilanud ja nüüdsest pannakse ta tööle lisatranspordina tippaegadel, nagu siis, kui mandri rahvas tõttab Saaremaale jaanipäevaks.

Praamide omanik on firma TS Laevad OÜ, mis on omakorda AS Tallinna Sadam tütarettevõte. AS Tallinna Sadamat omab Eesti riik. Sõidugraafikut, hinda ja palju muud näeb internetileheküljel www.praamid.ee , kust saab ka reisipiletit ette osta. Hinna poolest varieerub pilet reisijale 1.50 eurot kuni 3.40€, sõltudes sõidupäevast ning kas reisija elab saartel või mujal; kohalikud saavad hinnasoodustuse. Sõidukite hinnad varieeruvad 1.20€ jalgratta eest kuni 18.00€ bussi eest.

Kes olid Tõll, Piret, Leiger ja Tiiu? Nende kangelaste elust ja seiklustest võib lugeda praamide internetileheküljel www.praamid.ee .

Tõll ja Piret Kuressaare merekaldal Saaremaal.

Väga lühidalt: Tõll ja Leiger olid vennad, Tõll neist suurem ja vägevam, elas ka suuremal saarel. Mõlemad mehed kaitsesid oma saare rahvast, aga käisid kodunt ära päris palju, nii et talutööd jäid abikaasade teha. Piret ja Tiiu olid õed ja väga tublid naised, suutes muuhulgas oma meestele iga päev õhtusöögiks terve pajatäie suppi keeta ja kuus pätsi rukkileiba küpsetada. Mehed sõdisid saabunud vaenlaste vastu ja päästsid laevu ning meremehi tormide ajal, kuna nad olid kasvult niivõrd suured, et Läänemere vesi ulatas neil ainult kõhuni. Tõllust ja Piretist seisab humoorikas skulptuur Kuressaare linnas Saaremaal, kus rahvas aina võtab naljapoose kunstitöö kõrval oma fotode jaoks. Kui Tõll oli rohkem kangelane, siis Leiger oli lahkem ja korraldas saunaõhtuid ning pidusid nii oma venna külaskäigu puhul kui ka Hiiumaa rahvale. Kõik neli on väärikad nimekaimud Eesti uutele parvlaevadele.

Helgi Leesment