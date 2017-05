Jüripäeva laager heade mõtete linnas

Hundude naiskond (vas.) Tuuli, Suvi Mari, Tuule ja Eva peavad hoidma igaüks oma nöörijupiga keskset valget kaussi nii, et see ümber ei läheks. Skautidel oli seal sees vesi, hundudel mängult ohtlik aine, mis ei tohtinud maha sattuda. Kõnnitakse puude vahele tõmmatud vetruvatel rihmadel. Fotod: Riina Kindlam

Igal aastal on erinevas Eesti linnas Eesti Skautide Ühingu jüripäeva laager. Vahel on gaidid ka kambas, nagu tänavu. Aga tüdrukuid jätkub alati, sest Eestis on skautluses nii tüdrukud kui poisid.

Jüripäeva laagris, nagu ka sügiseses hundude Kriimsilma nimelises laagris, ei ööbita veel looduses ja telkides, vaid linnas ja koolimajas. Jube põnev on magada klassiruumis, kus tavaliselt käib vilgas õppetöö – omamoodi põnev luure teiste noorte igapäevasesse maailma... Tegelikult seekord vanemskaudid isegi veetsid ühe öö looduses ja telgis – võeti ette üleöömatk. Temperatuurid pendeldasid nullimail, laupäeva hommikul sadas laia lund ja päeval mitu korda rahet ja muud. Aga vanemskaudid, seljakotid seljas, jõudsid õhtuks linna, laulukaare alla suppi sööma. Üks 7-aastane hundu istus sealsamas ja küsis "Kas me oleme praegu Tallinnas?" Teised hakkasid seepeale itsitama. Too laps teadis, et Tallinnas on lauluväljak, aga.... ohhoo, ka Tartus.

Hundude meeskondlik patsipunumine. Kas poisid oskavad teha (tüdrukutele igapäevast) punupatsi? Oskasid küll, ühe minutiga lausa 13 üleminekut! Vasakult ootavad stardipauku Karl August, Kaaren, Oliver, Joosep ja Madis. Foto kirdenurgas helendab Emajõe pind ja vasakul taga oli püsti Supilinna päevade laadaplats.

Jüripäeva laagri kombestiku kohaselt alustatakse reede õhtul tõrviku rongkäiguga. See kord kulges see Vanemuise (teatri) väikse maja vastas asuva Mart Reiniku Kooli juurest Toomemäele Tartu skaudikeskuse esisele platsile. Laupäeval on alati linna-tutvustav matkamäng (võistlus teadmiste peale). 6 tundi mütati linna peal: ülikooli loodusmuuseum, botaanikaaed, üle Emajõe (küll sildamööda), Supilinn (seal peeti Supilinna päevi!), lauluväljak ja lõpuks Kassi(toome)org. Kõikjal olid punktid, kus pandi teadmised ja koostöövõimed proovile. Ilm meid ei murdnud, kuna iga lobjaka-, rahe- ja seenevihma hoo vahel paistis jupike päikest, mis laadis patareid.

Õhtul esines kooli aulas Eesti mõistes kuulus Daniel Levi (Viinalass) oma ansambliga. Nad oleks äärepealt läinud Eestit esindama Eurovisiooni lauluvõistlusele. Oi, kui pikalt ja sõbralikult bänd lastele autogramme jagas ja lasi endaga koos fotosid plõksata. (Ameerikas sündinud ja noorelt tartlasteks saanud vennad, muuseas.) Jüripäevalaagri pühapäev on alati paraadipäev, kuid harva on just täpselt jüripäeval – 23. aprillil – nagu tänavu. Eriti uhke! Nagu ka kulgemine marssides, lauldes, hüüdes ja lippude lehvides Vanemuise tänavast alla ja Raekoja platsini. Tuttav marsruut neile, kes teavad mis on Tartu volber ja on 30. aprilli õhtul siin üliõpilasorganisatsioonide rongkäigus kulgenud.

Paraadi juhtis Tartu skaudijuht ja endine peaskaut skm Siimon Haamer ning raekoja platsil tunnustati tublisid noori ja juhte. Sisehooaeg on läbi, elagu õuesõpe! Kohtumiseni suurlaagris "Seiklusratas" Eesti oma Järvemetsas – Tagametsas 8.-15. juulil. Sellest saavad internetis uitajad lugeda võrguaadressil suurlaager.skaut.ee.

Riina Kindlam,

Tallinn