Piret Ehin ja Lauri Mälksoo pälvisid lühiajalise stipendiumi Stanfordi ülikooli

Piret Ehin

Välisministeeriumi ja Stanfordi ülikooli ühise hindamiskomisjoni otsusel pälvisid sel aastal Eesti teadlaste stipendiumi lühiajaliseks töölähetuseks Stanfordi ülikooli kaks Eesti ühiskonnateadlast: Piret Ehin ja Lauri Mälksoo.



Stipendiumikonkursi kuulutasid Eesti välisministeerium ja Stanfordi ülikooli raamatukogu sel sügisel välja esimest korda.

Stipendium võimaldab teadlastel kasutada Stanfordi mahukaid kogusid, akadeemilisi teadmisi ja võrgustikke, mis on seotud Eesti ja Balti piirkonna ajaloo, ühiskonna ja poliitika uurimisega.

Samuti kaasab Stanfordi ülikooli Euroopa keskus koos Stanfordi ülikooli raamatukoguga stipendiaadi keskuse tegevustesse, üritustesse ja võrgustikesse.

Stipendium katab kuue- kuni kaheksanädalase töövisiidiga kaasnevad kulud.

Lisaks Eesti välisministeeriumile toetab stipendiumite väljaandmist rahaliselt ka Stanfordi ülikool.

Lähetused toimuvad 2022. aasta esimeses pooles.



Piret Ehin on Tartu ülikooli võrdleva poliitikateaduse kaasprofessor ja Tartu ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi asejuhataja teadustöö alal.

Piret Ehinil on doktorikraad politoloogias Arizona ülikoolist (2002).

Tema peamised uurimisvaldkonnad on demokraatia, valimiskäitumine, legitiimsus ja poliitiline usaldus ning Euroopa integratsioon ja euroopastumine.



Stanfordi ülikoolis soovib Piret Ehin süveneda populistliku paremäärmusluse esilekerkimise põhjustesse Eestis (ja Balti regioonis laiemalt) ning aidata viia ellu Stanfordi ülikooli Euroopa keskuse üleilmset populismiuuringut (Global Populisms Project).

Täpsemalt analüüsib ta parempoolsete poliitiliste tegutsejate strateegiaid, poliitilist repertuaari ja edukust valimistel ning hindab populistlike jõudude esiletõusu mõju demokraatiale ning USA ja Balti riikide suhetele.

Teadustöö näitab, kuidas parempopulistlikud jõud kujundavad ümber ühiskondlik-poliitilisi lõhesid, rõhudes tsivilisatsioonilistele vastandumistele.



Töö tulemusena valmib teadusartikkel ja tulemusi tutvustatakse nii Stanfordi ülikooli Euroopa keskuse teadusseminaril kui ka Seattle’is toimuval Balti uuringute konverentsil.



Lauri Mälksoo töötab Tartu ülikoolis rahvusvahelise õiguse professorina. Ta kaitses 2002. aastal Berliini Humboldti ülikoolis doktorikraadi õigusteaduses.

Tema peamised uurimisvaldkonnad on rahvusvaheline õigus ning rahvusvahelise õiguse ajalugu ja teooria.



Stanfordi ülikoolis kavatseb Mälksoo töötada oma doktoritöö põhjal kirjutatud ning 2003. aastal ilmunud monograafia „Illegal Annexation and State Continuity: The Case of the Incorporation of the Baltic States by the USSR“ (eesti keeles ilmunud 2005. aastal Tartu ülikooli kirjastuses kui „Nõukogude anneksioon ja riigi järjepidevus“) teise väljaande kallal.

Eesmärgiks on leida Stanfordi ülikooli juurde kuuluva Hooveri institutsiooni raamatukogust ja arhiividest uut teavet USA ja teiste lääneriikide mittetunnustamispoliitika ning 1945. aasta Jalta konverentsi erinevate tõlgenduste kohta.

Uuendatud raamat on plaanitud ilmuma Madalmaade kirjastuses Brill 2022. aastal.



