Riigikogu liikmed moodustasid globaalse Eesti toetusrühma

Riigikogus moodustatud toetusrühma eesmärk on tegeleda maailma eestlaskonna võrgustamise ja maailmaeestlaste kaasamisega, et aidata seeläbi eesti ettevõtetel uusi välisturge leida ning ühendada kõik maailmas olevad eestlaste kogukonnad digitaalselt ühtsesse globaalsesse võrgustikku.



Toetusrühma esimees Imre Sooäär ütles, et Välisministeeriumi andmetel elab väljaspool Eestit ligi 200 000 eestlast.

„Globaalne eestlus on piiride ja poliitika ülene algatus ühendamaks kõiki eestlasi ja Eesti sõpru maailmas. Selleks, et liita kogu maailmas elav eestlaskond ühtsesse võrgustikku, on valmis panustama paljud vabatahtlikud ja eesti ettevõtted laias ilmas,“ sõnas ta.



Sooäär lisas, et Eesti on küll e-riik, kuid meil puudub kirjeldatud globaalne võrgustik.

„Paljudes riikides on küll kohalikud sotsiaalmeedia grupid, aga globaalset võrgustikku pole. Maailma riikides elavad eestlased pole alati kursis ka kõikide e-teenustega, mida Eesti pakub.

Globaalse võrgustiku loomine aitab eestlased üle maailma ja eesti sõbrad ning e-residendid mesilasperena ühendada, et aidata tugevdada Eesti kuvandit maailmas, säilitada, meie keelt ja kultuuri globaalselt,“ rääkis Sooäär.



Riigikogu globaalse Eesti toetusrühma kuulub 17 liiget, lisaks Imre Sooäärele ka aseesimehed Peeter Ernits ja Raivo Tamm ning liikmed Hele Everaus, Jüri Ratas, Andrei Korobeinik, Jaak Valge, Yoko Alender, Helmen Kütt, Marko Šorin, Oudekki Loone, Kaido Höövelson, Maria Jufereva-Skuratovski, Jüri Jaanson, Natalia Malleus, Paul Puustusmaa ja Peeter Rahnel.



Riigikogus moodustatud parlamendirühmad aitavad Riigikogu liikmetel suhelda teiste riikide parlamentidega, viia ellu välispoliitikat ja tutvustada Eestit mujal maailmas.

Toetusrühmade kaudu saavad Riigikogu liikmed ja fraktsioonid tõmmata tähelepanu konkreetsele teemale ning toetada ja kaitsta kitsama eluvaldkonna huve.



XIV Riigikogu on moodustanud kokku 67 parlamendirühma ja 80 toetusrühma.

