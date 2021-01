Välisminister kutsub üles esitama kandidaate Jaan Poska medalile

Jaan Poska mälestusmärk Tallinnas Kadriorus, autor Elo Liiv. Foto: Kärt Ulman / VES

Tartu rahu 101. aastapäeval annab välisminister Urmas Reinsalu Jaan Poska medali isikule või isikutele, kellel on silmapaistvad teened Tartu rahulepingu põhimõtete kaitsmisel maailmas.



Medali kandidaate võivad esitada kõik üksikisikud ja organisatsioonid, sealhulgas vabaühendused, riigi või kohaliku omavalitsuse asutused ja ettevõtted.

Ettepanekus tuleb märkida kandidaadi nimi, tegevusala ja põhjendus Jaan Poska medali annetamiseks.

Kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ettepanek kandidaadi esitamiseks tuleb saata välisministeeriumi e-posti aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hiljemalt 24. jaanuariks.



„Jätkame inimeste tunnustamist, kes oma teo ja sõnaga kannavad edasi Tartu rahu põhimõtteid,“ ütles välisminister Urmas Reinsalu.

„Ehkki rahulepingu sõlmimisest on möödunud enam kui sada aastat ei ole selle kui Eesti õigusliku järjepidevuse alusdokumendi olulisus vähenenud.

Kandidaate saab esitada 24. jaanuarini, mis on ühtlasi Jaan Poska 155. sünniaastapäev.“



Jaan Poska medal anti esimest korda üle Tartu rahu 100. aastapäeval 2. veebruaril 2020.

Esimesed medalid said vabadusvõitlejad Enn Tarto ja Mart Niklus, kes kirjutasid 1979. aastal alla Balti Apellile, milles nõuti Balti riikide annekteerimise lõpetamist ning tuletati meelde 1920. aastal sõlmitud Tartu rahulepingut.

