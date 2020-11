KODA on jõudnud Ameerikasse!

Eestlaste loodud kõikide mugavustega teisaldatav väikemaja (tiny house) KODA on jõudnud nüüd ka Ameerikasse.



Kodasema OÜ arhitektide väikemajad ehk KODAd on loodud põhjusega, et linnadesse kolib maailmas igal nädalal üle miljoni inimese, kuid eluruume kõigile ei jagu.

Lisaks on tänapäeva leibkonna suurus kahanev ning nõudlus väikeste elupindade ja dünaamilise linnakeskkonna järele kasvab.

Samuti on kasvav keskkonnateadlikkus, mistõttu on hea meel, et ÜRO on Kodasema poole pöördunud koostöösooviga säästva arengu eesmärkide 2030 saavutamiseks.

Kodasema asutaja Hannes Tamjärve sõnul paneb väike ruum koheselt ka vähem tarbima.



Kodasema looming on läbini Eesti toode, mis on pälvinud tähelepanu mitte ainult rahvusvahelise tarbija seas, vaid ka arhitektuurikonkurssidel üle maailma.

Hiljuti võitis KODA Aasta Tehasemaja 2020 võistlusel parima väikeehitise tiitli.



KODA disain on selge, rahulik ja lihtne – kõik on viimse ruutsentimeetrini läbimõeldud, et jätta alles vaid vajalik ja eemaldada liigne.

KODA tegevdirektori Birgit Linnamäe sõnul on lihtsuse loomine ja turustamine olnud pikk ja keeruline protsess.

„Ka maestro Arvo Pärdil kulus oma sügavalt kompleksse, kuid lihtsana mõjuvana tintinnabuli tehnikani jõudmiseks aastaid.

Me töötame selle nimel iga päev kogu energiaga, et auhinnatud KODA oleks kasvavalt kättesaadav üha laiemale elanikkonnale Eestis ja maailmas.“



KODA eripära on see, et ruum on pretensioonitu ja sobib kõigi kultuuri- ja kasutuskeskkondadega.

Nii leiabki KODAsid eri riikidest, sh Austrias, Iirimaal ja Šotimaal, aasta lõpus ka USAs.



“Kuna aastate jooksul on just USA olnud see riik, kust meile kõige enam päringuid on tulnud ja ka Kodasema veebikülastuste osakaal on järjepidevalt 25-50% USAst, on näha, et seal on väikemajade liikumine (tiny house movement) muu maailmaga võrreldes märkimisväärselt kaugemale jõudnud.

Potentsiaal KODA levikuks on suur, “ kinnitas Kodasema tootmisjuht Kelli Roosimägi Vaba Eesti Sõna küsimusele, miks just USA turg ning et kas edu puhul on Kodasemal ka vastav tootmisvõimsus olemas.



“Me teeme koostööd mitme erineva suure tootjaga, erinevaid tehnoloogiaid kasutades.

Kui oleme esimesed KODAd USAs valmis saanud ja toode on n-ö läbi töötatud, siis oleme valmis ka suurte mahtudega edasi minema, “ kinnitas Kelli Roosimägi.



Kodasema otsib koostööd kinnisvaraarendajate, hotelliomanike, kinnisvarainvestorite ja ehitusettevõtjatega, kes on huvitatud KODAl põhinevast arendusest nii ajutiste kui püsivate linnakute rajamisest kõikjal USAs.

Praegu toimub tootmine litsentsi alusel Brooklynis, New Yorgis ja Portlandis, Oregonis.



KODA peaarhitekt on Ülar Mark, arhitektid Maria Alnek ja Liina-Liis Pihu.

Puitkarkassil KODA majade sisearhitekt on Angela Orgusaar, uuematel mudelitel on abiks olnud sisu vormimisega ka Maria Alnek ja Kadri Tonto.



Kirjutage meile, kui soovite oma krundile paigaldada Appendix Q (tiny house) raames KODA: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.



Let’s KODA!

kodasema.com

YouTube kanalil - KODA walkthroughs: https://www.youtube.com/kodabykodasema



instagram.com/kodasema/

KODA sisevaade. Fotod: Kodasema.com