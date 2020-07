Eesti riiki hakkab rahapesuteemadel esindama USA advokaadibüroo

Rahandusminister Martin Helme ja Louis Freeh. Foto: ERR

Eesti riik maksab Ameerika Ühendriikide advokaadibüroole Freeh Sporkin & Sullivan LLP kahe aastase õigusabiteenuse eest kolm miljonit eurot.



Eesti riiki nõustava meeskonna juht Louis Freeh ütles pressikonverentsil, et tema ülesanne on olla teejuht Eesti peaprokurörile ja tagada info liikumine USA ja Eesti õiguskaitseorganite vahel.

Freeh sõnul kohtus ta ka Eesti peaprokuröri Andres Parmasega.



"Pakun Eesti valitsusele õigusnõustamist ja esindamist praeguseks juba tuntud ja kahtlustatavates rahapesu asjades, mis on seotud Põhjamaade pankadega, kes on tegutsenud oma Eesti ja teiste Baltimaade tütarettevõtete ja filiaalide kaudu, ja puudutavad miljardite USA dollarite väärtuses raha liikumist vastuolus kohaliku ja rahvusvahelise õiguse ning Eesti järelevalve eeskirjadega.

Lisaks väidetava rahapesu finantsuurimise toetamisele abistan ja esindan Eesti valitsust suhetes Ameerika Ühendriikide pangandusjärelevalve asutuste, justiits- ja rahandusministeeriumi, Väärtpaberi- ja Börsikomisjoni (SEC), New Yorgi osariigi finantsteenuste osakonna ning teiste õiguskaitse- ja järelevalveasutustega Rootsis, Taanis, Saksamaal ja teistes riikides," ütles Freeh.

Töö jaguneb kolme järku



Freeh rääkis, et tema töö jaguneb kolme järku. "Esiteks panen aluse kõrgetasemelistele kontaktidele Eesti valitsusasutuste ning USA justiitsministeeriumi ja rahandusministeeriumi, Väärtpaberi- ja Börsikomisjoni (SEC) ja muude asjassepuutuvate asutuste vahel, et tagada sujuv ja usalduslik suhtlus, infovahetus ja vastastikku kasulik kahe- ja mitmepoolsete uurimiste koordineerimine käsilolevas asjas. Lõppeesmärk on kriitiline ja lihtne: kindlustada, et finantsinstitutsioonid vastutavad oma tegude eest, võimaldades hüvitada tohutu rahaline ja mainekahju, mida Eesti on pidanud kandma," lausus Freeh.



"Teiseks teen tihedat koostööd asjassepuutuvate Eesti uurimisasutustega ja pakun neile abi intervjuude ja dokumentide analüüsiga nii Eestis kui ka teistes riikides, edastan meie väljaselgitatud asjaolud Ameerika Ühendriikide asutustele, osalen võimalikke rahalisi karistusi puudutavates läbirääkimistes ja esitan Eesti valitsusele õigusliku analüüsi, mis puudutab kogutud tõendeid, võimalike rahaliste karistuste jagamist Eesti valitsusega, Eesti valitsuse kantud kahjude hindamist, ning soovitused parimate võimalike edasiste sammude kohta," sõnas ta.



"Kolmandaks pakun õigusabi ja toetust Eesti valitsusele võimaliku rahaliste karistuste ja jagamise taotluse esitamise asjus ja samuti kõigi võimalike mõistlike ja kulutõhusate õiguslike kahju heastamise võimaluste kohta, mida Eesti valitsus võib Ameerika Ühendriikides või teistes riikides ette võtta õigusrikkumisi toime pannud finantsinstitutsioonide vastu, et kantud kahju oleks täies ulatuses hüvitatud," rääkis Freeh.



Freeh sõnul kavatseb büroo olla väga ettevaatlik, et ei tekiks mistahes konflikti Eesti seadustega, sealhulgas põhiseadusega, näiteks isikuandmete kasutamisel. Rahandusminister Martin Helme lisas omaltpoolt, et ta ei näe võimalust põhiseaduslikuks riiveks.



Freeh sõnul on tõenäosus, et Eesti pankadele määratud trahvidest osa saaks, väga suur. "Meie ministeerium on näidanud üles valmidust jagada seda tulu kannatajariikidega. Minu eesmärk on saada nii palju kompensatsiooni Eestile kui võimalik ja hinnata need kahjud ära. On käegakatsutavad kahjud ja ka mainekahjud, mida teatud ekspertiisid on võimelised mõõtma," lausus Freeh.



"Meil on usaldusväärne suhe Ameerika ametkondadega, et tagada, et Eestit tunnustatakse tema koostöövõime ja -tahte eest. Mul on väga suur au esindada seda suurepärast riiki asjas, kus kogu õigus on Eesti poolel. Riik jäi ohvriks, pangandussüsteemi kasutati ära," lisas Freeh.



Eesti poolelt nõustab valitsust Lextali advokaadibüroo.

VES/ERR