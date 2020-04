Eesti hakkab vaikselt piiranguid lõdvendama

2+2 reegel jääb valitsuse teatel kehtima pikaks ajaks

Kriisi ohjamisega tegelev valitsuskomisjon kiitis heaks kriisist väljumise strateegia kava. Peaminister Jüri Ratase sõnul on väljumisstrateegia eesmärk panna paika piirangute leevendamise ja järgmiste sammude põhimõtted ja etapid, et koroonaviiruse levikust tingitud arenguid saaks riigis teaduspõhiselt jälgida ning neile asjakohaselt reageerida.



Uute nakatunute arvu vähenemine kinnitab COVID-19 teadusnõukoja hinnangul, et kehtestatud piirangud on toiminud ja neid võib hakata ettevaatlikult leevendama.

Ratas ütles, et leevendused tehakse aga samm-sammult, et Eestit ei tabaks uus ulatuslik nakatumiste laine.

Ratas rõhutas, et piirangute leevendamisega kaasneb paratamatult oht, et nakatunute arv taas mõnevõrra kasvab. Seetõttu on tema sõnul piirangute leevendamise eelduseks see, et inimesed ka edaspidi järgivad hügieenireegleid ning peavad kinni 2+2 reeglist (2 inimest korraga ja suhtlus 2 meetri kauguselt), kasutavad maske ja desinfitseerimisvahendeid.



Valitsuskomisjon hakkab piirangute leevendamist koostöös teadlaste ja ekspertidega üle vaatama kord nädalas.



Esimesed sammud on muuseumide ja huvihariduse ning sporditreeningute avamine vabas õhus. Samuti perekonnaseisutoimingute piiratud tingimustes läbiviimine. Järgmisena on kavas poodide ja osa teenuste piiratud ulatuses avamine kaubanduskeskustes.



21. aprillil alustati juba plaanilise ravi järkjärgulise avamisega. Kui mõõdikud võimaldavad, avatakse 15. maist koolid nii, et gümnasistid saavad eksamiteks valmistuda ning õpilased, kes seda vajavad, saavad minna tugiõppele.



Väljumisstrateegia töötas riigikantselei juhtimisel välja planeerimisgrupp koostöös valitsuskomisjoni, COVID-19 teadusnõukoja ja eri valdkondade ekspertidega.



Eesti väljumisstrateegia põhimõõdikud:

1. nakatunute arv ööpäevas ja osakaaluna kõikidest testitutest, nakatunute arv vanusegrupis 50+;

2. haiglaravil viibivate COVID-19 patsientide arv;

3. COVID-19 intensiivravikohtade hõlmatus (voodikohtade arv ööpäevas);

4. arstiabi kättesaadavus;

5. inimeste valmidus järgida valitsuse suuniseid ja kehtestatud meetmeid;

6. majanduse üldine tervis;

7. usaldusmeetmete rakendamise võimekus;

8. epidemioloogiline olukord ja COVID-19 vastased meetmed regioonis, EL liikmesriikides ja kolmandates riikides.

Siseminister Helme: enamik piiranguid kõrvaldatakse enne eriolukorra lõppu

"Me teeme kõik, mis meie võimuses. Me oleme põhimõtteliselt kokku leppinud, kuidas toimub kriisist väljumine, aga meie ei tea, missugune saab olema suvi, sügis ja majanduse olukord kolme kuu pärast ja poole aasta pärast," lausus siseminister Mart Helme valitsuse pressikonverentsil 23. aprillil.



“Meie väljumisplaan on tegelikult detailideni lahti kirjutatud ja on palju üksikasjalikum, kui see dokument, mis on teieni jõudnud. Ja selles on ka kuupäevad muide olemas," sõnas Mart Helme ajakirjanikele.



Mart Helme sõnul ei saanud valitsus kuupäevi avaldada, sest need oleksid niiöelda oma elu elama hakanud, aga siseministri sõnul kõrvaldab valitsus enamiku piirangutest enne eriolukorra lõpetamist.



Peaminister Jüri Ratas lisas aga, et 2+2 reegel jääb normiks veel pikemaks ajaks. Samas oleme esimest korda eriolukorras ja juriidiliselt tuleb mõttetööd teha, kas kõiki piiranguid saab üldse kaotada või jäävad nad soovituslikuks.

Kõikide piirangute leevendamiseks pole vaja igat asja riigikogus otsustada.



Peaminister tõi näiteks, et kinodes on 2+2 reeglit rakendada üsna lihtne ja ka kontsertidest rääkides võib see olla nii, et teatud arv inimesi võib mingile üritusele tulla. "On see siis 30, 50 või 500 inimest.

Aga ma arvan küll, et see 2+2 reegel jääb päris pikaks ajaks kehtima," ütles peaminister Ratas.