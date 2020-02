ERKÜ tervitus Eesti Vabariigi 102. aastapäevaks

Sinimustvalge Ameerika looduses. Liisi Vanaselja foto (Fahnestock Winter park)

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamised algasid 2017. aasta aprillis, kui möödus sada aastat Eesti alade ühendamisest. Need kestsid kolm aastat ja on nüüdseks lõppenud Tartu rahulepingu 100. aastapäevaga seotud üritustega. Pidustuse lõpp toimus Tartus 2. veebruari varahommikul, täpselt 100 aastat lepingu allkirjastamisest.



Rahuleping lõpetas ligi poolteist aastat kestnud Vabadussõja ning määras ära Eesti idapiiri. Sellega tunnustas Nõukogude Venemaa igaveseks ajaks Eesti Vabariigi iseseisvust. Jaan Poska ütles selle kohta: "Tänane päev on Eestile tema ajaloos 700 aasta kestel kõige tähtsam, sest täna esimest korda määrab Eesti ise lõplikult oma rahva tulevase saatuse."



Sellega tähistame nüüd, aastal 2020, 100 aastat Tartu rahu sõlmimisest Venemaaga ning 102 aastat Eesti Vabariiki.



Nende kahe kuupäeva vahel leidis aset enam kui 3000 juubelisündmust Eestis ja välismaal ning ligi 1500 inimeste tehtud kingitusi Eesti riigile. On ilmunud raamatuid ja filme; on tehtud konverentse ja peetud pidusi; on kirjutatud artikleid; on peetud jumalateenistusi; on korda tehtud hooneid ja platse ja istutatud puid; on korraldatud näitusi, kontserte, näidendeid. On pööratud tähelepanu ajaloosündmustele ja neid rahvale elavaks tehtud televisioonisaadetega, artiklitega ajakirjanduses, filmidega, rändnäitustega (näiteks Soomusrongi “Vabadus” retk mööda Eestit), ja muuga. Oma ajalugu peab teadma ja see on tänuväärt, et nii palju on tehtud, et neid tähtsaid sündmusi rahvale meelde tuletada ja ellu äratada.



Eriti tähtis meile, kes me elame väljaspool Eestit, on meile suunatud uus tähelepanu valitsuse poolt ja algatus luua riigi tasemel programm, mis tugevadaks sidet Eesti ja võõrsil elavate eestlaste vahel.



On loodud uus rahvastikuministeerium, mille valdusesse programmi koostamine kuulub. Töö on käigus ja on loota, et aasta lõpuks on programm koos. Eesti Rahvuskomiteel on kaks esindajat selles koostöökomisjonis.



Samuti oli tähtis, et Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu organiseerimisel mälestati Eestis 75 aasta möödumist suurest põgenemisest septembris 1944. See on ajalugu, millele tähelepanu pööramine Eestis on oluline, et meil kõigil oleks sama arusaam sündmustest ning ka teineteisest.



Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides nimel soovin kõigile head Eesti Vabariigi aastapäeva. Oleme kaugemale jõudnud kui kunagi varem ja soovime õnne ja edu Eesti Vabariigile!

Parimate tervitustega,

Marju Rink-Abel

ERKÜ esimees