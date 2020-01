Soome uus peaminister tegi esimese visiidi Eestisse

Soome peaminister Sanna Marin ja peaminister Jüri Ratas Stenbocki majas pressikonverentsil.

Peaminister Jüri Ratas ja tema Soome kolleeg Sanna Marin kinnitasid 10. jaanuaril oma kohtumise järel Stenbocki majas kahe riigi häid suhteid ning lubasid koostöö jätkumist keskkonna- ja digivaldkonnas, energia- ja transpordiühenduste arendamisel ning välispoliitikas.



"Eesti ja Soome on väga lähedased ja head sõbrad. Tõdesime tänasel kohtumisel, kui palju on neid ühiseid ideid, väärtusi ja koostööprojekte, mida Eesti ja Soome on teinud ja mida meil on täna kohustus edasi arendada ja tugevdada," ütles Ratas kohtumisejärgsel pressikonverentsil.



Peaminister Ratas tõstis esile Soome-Eesti seniseid koostööprojekte nagu gaasiühendus BalticConnector ja ütles, et kohtumisel räägiti ka Helsingi-Tallinna vahelise transpordiühenduse parandamisest ja teistest taristuprojektidest. Ratas märkis, et Helsingi-Tallinna tunneli ehituse algusaja ja piletite tulevase hinna kohta küsida esialgu veel ei tasu, kuid kohtumisel leiti, et teema väärib edasist analüüsi.



Sanna Marin tõi kahepoolse koostöö näiteks digiretsepti, mida Soome kodanikud saavad endale lasta Eestis välja kirjutada, sama võimalus avaneb järgmisel aastal ka Eesti kodanikele Soomes. Samuti kõneleti keskkonnateemadest, suhetest Suurbritanniaga pärast Brexitit ja EL-i eelarve-läbirääkimistest, „Järgmine pikaajaline eelarve peab aitama kaasa kliimaeesmärkide saavutamisele ning seetõttu on oluline, et selle üldmaht võrreldes praeguse perioodiga ei väheneks,“ ütles Ratas.



Ka Marin rõhutas Soome ja Eesti tihedaid ja häid suhteid ning tõi esile, et arutas oma Eesti kolleegiga muuhulgas Läänemerd puudutavaid küsimusi, kuna see on Soomele on tähtis nii julgeoleku, kui ka kaubanduse ja keskkonna mõttes.



Marin märkis välispoliitiliste teemade hulgas ära Põhja- ja Balti riikide ühenduse NB8, mille eesistuja on tänavu Eesti ja järgmisel aastal Soome, Lähis-Ida kriisi ning rõhutas ka seda, et Soome lähtub jätkuvalt suhetes Venemaaga Euroopa Liidus kokku lepitud põhimõtetes.

Soome sai uue valitsuse detsembri keskel, mil valitsuskaaslasest maakeskpartei sundis peaministri Antti Rinne ametist taganema. 34-aastase sotsiaaldemokraadi Sanna Marini saamine peaministriks on erakonna toetust tõstnud.



Soome erakondadest on endiselt populaarseim rahvuskonservatiivne Põlissoomlased, selgus Soome rahvusringhäälingu Yle tellitud küsitlusest. Soome erakondade toetusedetabelit juhivad kaks opositsioonierakonda, teisel kohal on paremtsentristlik Koonderakond. Valitsust juhtiv sotsiaaldemokraatlik erakond on aga pärast peaministri vahetust suutnud sügavast mõõnast välja tulla.



Praeguse seisuga on Sanna Marin noorim ametis olev peaminister maailmas. See, et ka Soome kõiki teisi valitsuskoalitsiooni kuuluvaid erakondi juhivad parajasti noored naispoliitikud, on rahvusvahelises meedias juba suurt tähelepanu pälvinud.

VES/ER