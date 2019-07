Eesti Festivaliorkester esineb järgmisel aastal New Yorgi Carnegie Hallis

Äsja tehti teatavaks, et Eesti Festivaliorkestri kontsert ühes maailma olulisemas kontserdisaalis, New Yorgi Carnegie Hall’is toimub 11. oktoobril 2020. aastal, kirjutas Postimees.

Järgmise aasta oktoobris planeeritav USA turnee on Paavo Järvi kinnitusel Eesti Festivaliorkestri tähtsaimaid verstaposte. Esiteks on see kontinent Järvi sõnul orkestril veel avastamata. Teiseks aga on Ameerika teistsugune ja natuke suletud maailm.



«Paljud püüavad, aga ei saa New Yorki, veel enam Carnegie Halli esinema,» teab Järvi. «Sest Ameerikas, New Yorgis on omad staarid. Mina olen Ameerikas olnud suure orkestri peadirigent (Cincinnati, Ohio, orkestri muusikadirektor oli Järvi aastatel 2001–2011- toim) ja mind tuntakse. Aga minu Eesti tegemistest seal palju ei teata. Kui ka teatakse, siis päriselt uskumiseks – uskumiseks, et Eesti Festivaliorkester on erakordselt kõrge tasemega – on neil vaja meid kuulda.»



Eesti Festivaliorkestrile avanesidki Carnegie Halli uksed tänu Paavo Järvile, kes käib regulaarselt New Yorgi Filharmoonikuid juhatamas. «Iga kord, kui on võimalus, siis räägin Eestist ja Eesti Festivaliorkestrist, Pärnu festivalist. Ühel hetkel Carnegie Hall’ist öeldi, et neil on üks kuupäev vaba ja kui see meile sobib, siis nad ootavad meid esinema. See oli tegelikult suur üllatus, ma ei uskunud, et see nii kiiresti saab juhtuma.»



Kui pikk tuleva aasta turnee olema saab, seda Paavo Järvi veel öelda ei oska, sest läbirääkimised kontserdisaalidega alles käivad. Kindlasti sooviks ta viia Eesti esindusorkestri ka Washingtoni. Ideaalis võiks kontserditurnee kulminatsioon olla esinemine Carnegie Hall’is.



Carnegie Hall on Paavo Järvile tuttav esinemispaik ja dirigendi kinnitusel pole tegemist mitte ainult kuulsa, vaid ka väga hea saaliga.



Carnegie Hall on legendaarne saal, 19. sajandi alguses avas selle saali Pjotr Tšaikovski, dirigeerides 5. mail 1891. aastal oma teost «Marche Solennelle», paar päeva hiljem kõlas saalis Tšaikovski esimene klaverikontsert.



Mis teoseid Eesti Festivaliorkester Ameerikas esitab, pole veel otsustatud. Kindlasti soovib Järvi esitada Arvo Pärdi loomingut. «See on peaaegu nagu püha ülesanne,» lausub Järvi. Pärdi kõrval võiks kõlada ka mõni teos Erkki-Sven Tüürilt. Ameerika heliloojaid Järvi aga kavva võtta ei plaani, pigem soovib ta kava üles ehitada meie regioonist pärit heliloojate teostest.



Eesti Festivaliorkestri tegevust ja tulevast turneed on lubanud toetada kultuuriministeerium ja valitsus. «Neil on olnud arusaamine, et Eesti Festivaliorkester on prioriteetne projekt, sest meil on võimalus ja ligipääs sellistele saalidele, mida paljudel ei ole. Eesti kultuuri tutvustamine ja Eesti tutvustamine kultuuri kaudu on meie kõigi kõrgeim missioon, sest meie eesmärk pole teha lihtsalt hästi muusikat, vaid teha propagandatööd läbi muusika. Hetkel on meil ideaalne moment ja seda tuleb ära kasutada. Mina isiklikult ei uskunud, et Eesti Festivaliorkestri edu saabub nii kiiresti. Aga nii see on läinud, ja nüüd tuleb seda arendada, hoida ja edasi viia,» rõhutas Paavo Järvi.



Eesti Festivaliorkester, mis koosneb Paavo Järvi kokku kutsutud maailma tippmuusikutest ning Eesti interpreetidest, tegutseb 2011. aastast ja näiteks eelmisel aastal esineti lisaks Tallinnale Brüsselis, Zürichis, Kölnis, Berliinis, Viinis ja Luxembourgis, samuti anti vaimustatud publikule kontserdid BBC Promsi raames Londonis Royal Albert Hallis ning Hamburgi uues kontserdimajas Elbphilharmonies, sel kevadel oli orkestril edukas turnee aga Jaapanis, mis tipnes võimsa kontserdiga Tokyos.



VES/Postimees