Eesti Vabariik sai uue valitsuse

Vasakult: Helir-Valdor Seeder Isamaast, Mart Helme EKREst, peaminister Jüri Ratas (Keskerakond) ja president Kersti Kaljulaid 24. aprillil pressikonverentsil.

President Kersti Kaljulaid nimetas 24. aprillil Jüri Ratase teise valitsuse ametisse. Pidulikul tseremoonial tegid avalduse nii riigipea kui ka kolme valitsuserakonna juhid: Jüri Ratas Keskerakonnast, Mart Helme Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast ning Helir-Valdor Seeder Isamaast.



Peaminister Jüri Ratas tänas esmalt president Kersti Kaljulaidi kohtumiste eest uute ministrikandidaatidega. «See on olnud heaks sillaehituseks, see on toonud ühiskonnas palju mõistmist juurde ning võtnud pingeid ja hirme maha,» sõnas Ratas.



Ta kinnitas, et uus valitsus seisab tugeva, demokraatliku ja kaitstud Eesti ning kõigi siin elavate inimeste eest. «Me tõestame oma tegudega, et peame valitsedes silmas tõepoolest Eesti ja kõigi siin elavate inimeste parimaid huvisid.»



Ratase kinnitusel pole valitsus vaid kolme erakonna valijatele, vaid kõigile, sõltumata poliitilistest valikutest. «Edasi viib meid koostöö, arendamine, mitte lammutamine; mõistmine, mitte vihkamine.»



Samuti lubati otsuste langetamisel kaasata senisest enam inimesi.



Mart Helme toonitas, et spekulatsioonid, nagu oleks tulemas seisakuvalitsus, ei pea paika. «See on valitsus, mis muudab eelarvet puudutavaid stampe, väga paljusid Eesti poliitikas kivistunud seisukohti, ja uskuge mind, nelja aasta pärast, kui see valitsus on ametis olnud, on Eesti muutunud oluliselt paremaks ja demokraatlikumaks, selle garantiiks on see, et algatame rahvaalgatuse, rahvahääletuse protseduuri,» selgitas Helme.



Samuti toonitas ta tegelemist kolme nn kriisipiirkonnaga: Lõuna-Eesti, Ida-Virumaa ja saartega. Lisaks lubas Helme, et kultuuriasutusi kinni ei panda, sekkumist ajakirjandusvabadusse ei tule, kuid loodab, et vabadusi kasutatakse vastutustundlikult. «Proovime nii, et me valimisjärgsest vastandumisperioodist liigume edasi konstruktiivse dialoogi, mitte süüdistuste perioodi.»



Helir-Valdor Seederi sõnul on oluline Eesti riigi julgeolek, meie demograafiline olukord, eesti keel, kultuur, haridus, inimeste toimetulek ja majanduslik heaolu. Seeder tänas koalitsioonipartnereid asjalike ja konstruktiivsete läbirääkimiste eest ning soovis samasugust koostööd ka opositsiooniga. «Et läbi vaidluste selgub parim võimalik lahendus Eesti riigi tuleviku arengule.»



President Kersti Kaljulaid toonitas, et valitsus peab vastama ka nende ootustele, kelle hääl ei ole koalitsioonis esindatud. Tema sõnul ei ole Eestis demokraatia kriisi, vaid on väärtuste kriis ning seda näitlikustab asjaolu, et ajakirjanike ja kogu Eesti rahva ees seistakse täna neljakesi – et kõik Eesti inimesed näeksid ja tunneksid, et nende valitsus seisab kõigi eest, hoolimata soost, nahavärvist, kodusest keelest jne.



President tunnistas, et taoliste põhimõtete ülekordamine võib tunduda veider – räägitakse asjadest, mis peaksid olema iseenesest mõistetavad, mis on põhiseaduses, kuid ta tänas valitsuserakondade juhte neid põhimõtteid siiski üle kordamast. «Sest tihtipeale see, mis on justkui märkamatult toimuv taustsüsteem võib laguneda, kui me sellele tähelepanu ei osuta.»



President möönis, et sada kriitikavaba päeva valitsusele ei ole tänapäeval enam kombeks, mistõttu kutsus osalisi üles sajaks päevaks rahulikuks mõtisklemiseks, aruteluks kõigi Eesti inimeste ja opositsiooniga, et saaks koos edasi minna. «Me võime seda kutsuda sajaks vihavabaks päevaks.»



President avaldas lootust, et sajale vihavabale päevale järgnevadki vihavabad päevad. «Valime natuke teise tee Eestile, kus on vähem viha, vähem hirmu, ja ma väga loodan, et me suudame kõik koos edasi minna.»



15 ministriportfelli on jaotatud kolme erakonna vahel võrdselt. Uued ministrid annavad riigikogu ees ametivande 29. aprillil.