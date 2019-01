Missugune mõju ja tagajärjg on jõulupühadel?

Missugune mõju ja tagajärg on jõulupühadel? Kellega kohtume erilisel pühal viisil? Mulle tuli see küsimus seoses vanast keskajast pärineva eesti rahvalauluga: “Jeesus läks maale kõndimaie”. See laul ütleb, et Jeesus tuli ja oli meie rahva seas isiklikult.

Jeesus tuleb ja on meie seas ka nüüd. Jeesusest jäi ja jääb jalajälgi meie rahva sekka. Tema jalajälg sai ja saab pühaks kohaks, sest Ta tõi Taeva pühaduse maa peale inimeste keskele. Petlemmas asuvas Jeesuse Kristuse sündimise kirikus on Kristuse sündimise tähistamiseks pandud kiriku all oleva koopa põrandasse hõbedast täht. Seda paika külastavad kristlased kõikjalt maailmast. Paljud neist kummardavad austusega seda kohta ja mitmed grupid laulavad seal oma keeles jõululaule, nagu laulsime eestlastega „Püha öö, õnnistet öö“, kui aastaid tagasi viibisin eestlaste grupi juhina Petlemmas.

See koht Petlemas pole aga ainuke koht, kuhu Jeesus on tulnud ja jätnud õndsa taevalise jälje. Jeesus kõnnib ka täna meie keskel. Kas tunneme, et see on Tema, kes on tulnud meie keskele? Me tuleme kohtuma Temaga erilisel viisil jõulupühade ajal. Laulud, mida laulame kirikus, tunnistavad seda. Mõnikord tundub, et laulud jõuluvanast on inimestele palju tõelisemad kui laulud Jeesusest. Ja võib-olla jõuluvana ootus ületab Jeesuse tuleku ootuse. Meenutage, kellest te räägite või olete rääkinud oma lastele ja lastelastele veenvamalt, kas jõuluvanast või Jeesusest.

Jeesuse tulemine meie keskele peaks ületama kõik küsimused ja kahtlused. Usun, et Kristuse tulemine ja meie keskel olemine on elav taeva pühaduse ligiolek, eriti pühal jõuluõhtul, mil me laulame: “Oh sa õnnistav, oh sa rõõmustav, püha, kallis jõuluaeg! Ilm oli hukas, Kristus on sündind! Ristirahvas, ristirahvas rõõmusta.”

Kirikuõpetajana ja kaaskristlasena soovin teile, kallid lugejad, Issanda Jeesuse poolt õnnistatud jõuluaega ja uut Issanda aastat 2019.

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku piiskop

Thomas Vaga