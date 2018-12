Täht muusikataevas – Uku Suviste

Uku maal. Viido foto

Minu kasupoeg Uku Suviste pääses just Vene televisiooni eetris olevas lauluvõistluses “Voice” edasi järgmisesse vooru. Uku elab elu, mida miljonid hea meelega elaksid, aga nad ei ole valmis oma energiat pühendama 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas ühele ja samale asjale.

Uku on lõpetanud kaks kooli – Georg Otsa muusikakooli ja Estonian Business Schooli IT alal. Uku tunneb kõiki arvutiprogramme, mida läheb tarvis tema stuudios. Kui on vaja mingit instrumenti ja ta ei tea, kuidas seda mängida, siis ta õpib selle ära. Ta on suurepärane pianist, kitarrist, trummar ja mis kõik veel, sest Uku töötab oma stuudiokompleksis üksinda ja teeb ka kõik oma lugude arranžeeringud seal ise. Ka tausta laulab ta neile ise. Nagu on olnud võimalik televisioonist jälgida, on Uku erakordselt mitmekülgne.

Üks mu naabritest ütles kord mulle, et Uku paistab olevat edevalt uhke. Olin üllatunud, sest kõik siin Kurenurmes teavad Ukut ja millal iganes tal on võimalik maale tulla, on ta abivalmis ja sõbralik. Eelmisel jaanipäeval laulis Uku jaanitulelistele ja oli seal toredaks kamraadiks kõikidele. Olen alati imetlenud tema töökust ja andumist sellele. Täiesti arusaamatuks jääb mulle mõne arvamus, et Uku on edevalt uhke.

Uku näeb hea välja. Aga isegi see vajab rohket tööd. Uku on artist ja ta peabki laval hea välja nägema. Meiegi ju paneme külla minnes paremad riided selga ja Facebooki postitame endast ilusama pildi. Mina näiteks ei riputa Facebooki endast fotot, millel on näha topeltlõuga või tumedaid kotte silmade all.

Ott Lepland, Kristjan Kasearu, Koit Toome, nimeta keda tahes, kõik käivad regulaarselt treeningsaalis, nad jälgivad oma kaalu ja püüavad olla vormis. Sest kes tahaks näha laval lauljat, kes enda eest ei hoolitse. Kui sa näed hea välja, siis ka su esinemine on mõjuv, ükskõik, mis alal sa laval oled.

Uku on kõvasti tööd teinud. Ta pääses edasi ka „Eesti laulu“ konkursil. Ka tulevad tal jõulukontserdid koos Anne Veskiga. Kõik see tähendab tohutut aja-, raha- ja energiakulu.

Ukul paistab kõike seda jätkuvat. Õnneks ei ole Uku veel abielus ja ta saab ennast täielikult kõigile oma ettevõtmistele pühendada, perekonnamured ei võta tema aega ära. Ja õnneks on Ukul kolm õde, kes teda imetlevad ja kolm perekonda, kellega ta tihedalt seotud on.

Ei olegi tähtis, et Uku võidaks võistluse, tähtis on, et ta ei karda võistlemist. On vaja suurt julgust esineda sadade tuhandete inimeste ees televisioonis või 50 miljoni ees Vene televisiooni „Voice´is“.

Meil on oma superstaarid, aga aeg näitab, kellest saab tõeline staar või kellest saab langev täht.

Uku on ennast ikka ja jälle tõestanud. Soovin talle ikka ja alati kõige paremat.

Viido Polikarpus