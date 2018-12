EESTI HETKED - Sala hiiliv sügiskas

Nähtud Selveri toidupoes mitte kassikrõbinate, vaid kartulikrõpsude kohal. Vägagi pilkupüüdev (ja minu jaoks uudne) ütlemine ja pilt-sõnum ehk siis hea reklaam! Foto: Riina Kindlam

Sildil olev lisalause selgitab: "Osta Taffeli krõpse ja ütle sügismasendusele KÕTT!" Niisiis langenud meeleolu, mis võib pimedal ajal ligi hiilida, võrdub kassiga... ja on tõenäoliselt ühe teise kassi, kassiahastuse sugulane! Kassiahastust tuntakse enam kui: "pohmelus (ehk pohmell) purjutamise ebameeldiva järelseisuna, kaater" – nii kirjutab Eesti keele seletav sõnaraamat. Kuid teine tähendus veel on masendusmeeleolu – "Hingeline, moraalne kassiahastus."

Kuhu veel minna kaasaegset väljendikasutust luurama, kui mitte interneti otsingusse! Seal väga palju sügiskasse polnudki, aga kasutus sai selgeks: kui meel on must, siis võib öelda, et sul on sügiskass peal. Kus ta täpselt peal on, ei täpsustata, kuid kindlasti ei ole ta süles ja kindlasti ei ole tal nurrumootor käivitatud, vaid istub just nimelt PEAS, nagu juuresoleval pildil.

See, mis tegelikult peas toimub, ei ole üldsegi naljaasi ega lihtne. Vaimsest tervisest, sh emotsioonid, erinevad häired, depressioon, arvutisõltuvus, aju ja uni, ja palju muud, seletab lahti, nõustab ja suunab kasulik Eesti võrgulehekülg www.peaasi.ee.

Üks väga stiilne naisterahvas on oma blogis (internetipäevikus) aasta eest kirjutanud teemal "Kuidas elada üle sügiskass": "Mind tervitas aastaaeg kerge kassiga." Raskemal juhul on "sügiskass täiega peal".

Sügiskassi saab peletada eemale, nagu igat elukat. Ta läheb üle, nagu kass ikka – üle silla näiteks... Sügiskassile võib tuule alla teha, teda võib (piltlikult) sabast kinni võtta ja kaugele jõkke visata.

Ise olen suht(eliselt) positiivne inimene ja Eesti pimeda aastaajaga harjunud (kalamaksaõli!), aga harv on hommik, kus mul poleks kassi peal. See pole too tusane sügiskõuts vaid mu oma musta-valge mummuline Mummu. Kui hommikul voodis leban, tuleb ta mu rinnale, sest tal on kõht tühi. Ühesõnaga lipitseb. Sarnane hommikuäratus on väga paljudele tuttav. Siis mul alati meenub, kuis mu Taat (loodusesõber) väitis, et "Kõik kassid on litsid." Nojah, mõned küll.

Küsimus, mis jääb sünkja rünkja pilvena õhku rippuma, on kas krõpsud toimivad masenduspeletajana nagu annab mõista reklaam. Üks naine, kes saatis krõpsufirma Facebooki lehe üleskutse peale foto, kus tal on kass peal (õlgadel kui karvakrae), võitis terve "päikesekarva kasti" krõpse, mis pidavat olema parim sügiskassi "peletusmoon".

Tootega seotud juhtlause "Võta vabalt" on kindlasti hea nõuanne, et mitte liialt stressata, kui õues on niigi pime. See on nagu Take it easy, soomekeelne tore Ota iisisti. Minu isiklik nõuanne oleks öelda hoopistükis krõpsudele "KÕTT!" (kuigi seda öeldakse just kassi või teiste loomade peletamiseks). Mis päästab sügiskassi käest on pigem maitsev oomega-3 rasvhapetest nõretav kalaroog – hõrgutis, mille peale kuriloom kohe pealt ära kargab.

Riina Kindlam,

Tallinn