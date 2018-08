Kuno Kerge ja Arete Teemetsa pulmad

Pruutpaar Puurmani mõisas. Viido salafotod.

Pulmad on väga tähtsad iga inimese elus. Ole sa siis peigmees või pruut, lapsevanem või pruutneitsi või peiupoiss, kõigil on pulmas mängida vastutusrikas osa, et kõik kulgeks perfektselt. On ju tegemist teise elu kõige tähtsama sündmusega, esimene on inimese sünd. Abielu tähendab seda, et sa valid omale teise poole, kellega saada järeltulijaid, jätkata oma DNA-liini.

Ühel nädalavahetusel kogunevad setod surnuaeda, kus lapsed mängivad peitust hauasammaste vahel, perekonnad laotavad aga söögikorvid haudadele ja jagavad seda koos teistega. Eelmisel aastal olin ma seal koos oma setost naisega ja olin isegi üllatunud, kuidas ma sellist kommet nautisin, seda, kuidas kadunud lähedasi rõõmsal meelel meenutati. Vastandina sellele meenusid mulle, kuidas mind lapsepõlves hirmutati vaimudega või peata ratsanikega, kes surnuaiast välja ratsutavad. Setode komme on elujaatav ja kui me Heliga seal olime, siis saime teada, et meil on rohkem sugulasi, kui me oskasime arvatagi.

Kuno Kerge ema Alli Kerge, kes on ka seto, on seal kohal kahtlemata ka sel aastal, kuid sel aastal on tal lisaks veel üks rõõmusõnum, millest kõigile kõnelda – tema poeg Kuno Kerge abiellus Estonia teatri soprani Arete Teemetsaga. Milline ema ei oleks sellise sündmuse üle uhke?

Peigmehe ema Aili Kerge Puurmani mõisas.

Arete on õppinud laulmist Eesti muusika- ja teatriakadeemias dotsent Nadia Kuremi käe all. Itaalias Roomas Santa Cecilia konservatooriumis lõpetas ta maksimumhindega magistriõppe

maestro Rebecca Bergi lauluklassis. Teatri Vanemuine kodulehelt võime lugeda, et Arete Teemets on pälvinud 2010. aastal Napolis toimunud Santa Chiara võistlusel esikoha vaimuliku

klassikalise muusika kategoorias. Samuti on ta saavutanud kolmanda koha 2011. aastal Spoletos toimunud rahvusvahelisel ooperilauljate võistlusel. 2014. aastal võitis ta Pariisis toimunud rahvusvahelisel Flame muusikakonkursil klassikalise laulu kategoorias esikoha.

2015. aastal valis Richard Wagneri Ühing ta aasta stipendiaadiks. Eestis on talle omistatud 2010. aastal Marje ja Kuldar Singi nimeline “Noore laulja preemia”. Ta on esinenud solistina Eestis, Soomes, Rootsis, Norras, Venemaal, Poolas, Itaalias, Prantsusmaal, Hollandis, Iirimaal, Kreekas, Šveitsis, Kanadas, Barbadosel. (Arete Teemets esines kevadel solistina ka New Yorgis Lincoln Center’is toimunud Eesti 100. aastapäevale pühendatud kontserdil Esto-

Atlantis - toim.)

Ega Kunogi talle alla ei jää. Ta valiti paljude Eesti ja välismaa koorijuhtide seast üheks, kes järgmisel aastal laulupeol dirigendipulti astub. Kuno on tõusev täht, kes on end tõestanud oma lõpueksamikavaga eelmisel aastal. Kuno juhatas Tartu Ülikooli Akadeemilist Naiskoori ja Tartu Akadeemilist Meeskoori, kus sooloesinejaiks olid Arete Teemets ja Atlan Karp, organistiks Toomas Trass. Sündmus leidis aset Tartu Pauluse kirikus. Pärast kontserti kuulsin paljudelt inimestelt, kui raske kava oli Kuno kokku pannud. Kuno vaimustas kõiki oma professionaalsusega ja tõmbas sellega endale suurt tähelepanu.

Mul oli meeldiv olla kutsutud koos Heliga Kuno ja Arete pulma. Pulmakülalistel paluti fotosid mitte teha. Pulmad olid fantastiliselt toredad ja pruut nägi silmipimestavalt kaunis välja! Talitus viidi läbi Palamuse kirikus, kus laul ja elav muusika tõusid taevastesse kõrgustesse pärast seda, kui pruutpaar oli öelnud oma jah-sõna. Vastuvõtt pärast kiriklikku talitust toimus Puurmani mõisas.

Mõned fotod ma mälestuseks salaja siiski tegin ...

Viido Polikarpus