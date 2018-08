Sääsed ja põud

Lõpuks ometi sadas Kurenurmes vihma, vähemasti Klõbi talus küll. Läksin hommikul kell viis välja jalutama ja taevas olid vihmapilved ning ilm märg. Olin rumal, kui arvasin, et vihma sadades sääsed kaovad. Neid on sel suvel põua tõttu olnud vähe, olen saanud vanduda ainult parmude ja kärbeste tõttu. Ja nüüd juhtus nii, et esimest korda sel suvel ründasid sääsed mu paljaid jalgu ja nägu. Oleksin pidanud kandma lühikeste pükste asemel pikki pükse ja pikkade varrukatega särki.

Sääsed on kõige surmavamad elukad Maal, hullemad kui haid. Nagu teada, hammustavad inimesi ja loomi ainult emased sääsed, isased toituvad lillenektarist. Nad lendavad aeglaselt. Kui asi läheb päris hulluks, siis võid püüda nende eest ära joosta. Nende lennukiirus on üks kuni poolteist miili tunnis.

Paljusid inimesi on ärritanud meie kaunis suvi. Nii palju rannailmu ja nii vähe aega seda nautida. Nii palju päikesepaistet, et inimesed ei mäletagi varasemast sellist aega, mil sai tasuta kena päevituse nahale.

Mina mäletan nii viieteistkümne aasta tagust aega, mil meil oli umbes samasugune suvi. See oli enne, kui eestlased said aru, et nad võivad reisida ükskõik kuhu maailmas, kus võis leida päikest. Meil olid olnud mitmed lumevaesed talved ja Otepää ei olnud enam see koht, kuhu minna talvel suusatama. Nüüd võisid minna Alpidesse!

Mitte kõik ei ole meie kauni suvega rahul. Kohalikud puukoolid ja turumüüjad pole saanud oma kaupa müüa, kuna pole olnud vihma ja pole ka nii palju vett, et taimesid kasta. Muidugi on tore, kui sul on uhke lilleaed, aga sel aastal oleme siin Lõuna-Eestis elanud nagu kõrbes.

Tallinlased ja linnade lähiümbruste elanikud suvitavad oma maakodudes, nad ei kujuta ette, et peaksid kastma oma aeda, mõõtes vett veemõõturite järgi ja makstes selle eest. Minul on vedanud, et mul on tiik ja veepump, nii et ma ei pea muretsema vee eest maksmise pärast! Nii kaua kui ma olen elanud Klõbi talus, pole siin kunagi olnud vaja muretseda vee pärast kaevus, seda on alati jätkunud. Ka tiigis pole veetase märkimisväärselt langenud. Sauna küttes ja saunast tiiki hüpates on tunda, kui jahe ja värskendav on tiigivesi ka kõige kuumemal suvepäeval, sest sellesse suubub mitu allikat. Teised peavad mind hulluks, et kuuma ilmaga joon ma kuuma kohvi ja käin saunas, aga mind jahutavad need kõige paremini.

Kas mäletate, kuidas eelmisel suvel talunikud ei pääsenud kombainiga põllule, sest nad vajusid muda sisse? Tookord oli väga vihmane suvi ja ka sügis. Sel suvel on asi vastupidi – põud ei lase talunikel saaki saada. Karjamaad on ära kuivanud ja kui tavaliselt kasvab seal mitu põlvkonda taimestikku, siis sel suvel oldi õnnega koos, kui seda sai vaid korra. Mõned talunikud on juba kasutanud talveks varutud heina lehmadele söödaks, kuna lehmad on rohu ära söönud ja uut asemele ei kasva, kuna kõik kõrbeb.

Ilmselt ei päästa enam miski kohalikke põllumajandustootjaid sel suvel. Need talunikud, kes kasvatasid ainult vilja, saavad oma teravilja eest rekordhinna.Varsti on seente aeg, aga seda siis, kui maa saab niiskeks. Mind huvitab, kes on see inimene, kes avastas, et teatud muidu mürgised seeni tuleb kolm korda kupatada, enne kui nad on söödavad. Ja mis hinnaga see avastus tuli?

Viido Polikarpus