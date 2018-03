Sõnadest, tunnetest, lugudest ja tegudest Meie Metsa ümber

“Vähem kui nädalapäevad tagasi tabas mind ehmatus, mis lõikas mitte ainult ühe päeva emotsioonidesse, vaid sügavamasse sidemesse looduse ja esivanemate pärandiga. Meie kunagine ilus talumets, Matsalu Linnuriigi ääres, mis oli liikunud eelmiste omanike kaudu talust välja, otsustati saata lageraiesse. Ehk uuendusraiesse, nagu tänapäeval kombeks on sõnade kaudu reaalsust varjutada,” kirjutab Telegramile haridusteadlane ja jätkusuutliku arengu asjatundja Rea Raus.

Probleem ei olnud ka minu jaoks uus, sama teadmine on tabanud enamikku maainimestest, iga päev. Olen isegi osalenud korduvalt aruteludes, mis küsivad- mida teha? Meie keskkonnainimestega on kaua arutatud ka ideed osta meie metsad rahva kätte tagasi. Eesmärgiks päriselt jätkusuutlik metsahoid, mitte taaskordne terminitega mängimine looduse laastamiseks. Hea mõttekaaslasega Maakogu Asutavast Kogust, Kaupo Vippiga kirjutasime 2016. aastal kahasse Maalehele artikli loodusele põhiseaduslike õiguste tagasiandmisest (http://bit.ly/2FKxpsm), sest meie jaoks oli selge see arusaam, mis mujalgi maailmas hoogu kogub – meil ei ole võimalik piiramatult, ainult töökohtade ja majanduskasvu õigustusega meie loodust laastada. See, et ka siin tänaseks suured väärtussüsteemid ja maailmavaated põrkuvad, on nähtavaks saanud vast kõigile tänases Eestis kirjasõna lugevatele inimestele.

Emotsioonid ja mured, sõnadesse valatult, tabavad meid ka selles teemas igapäevaselt, lugematutes postitustes ja aruteludes sotsiaalmeedia kaudu, klahvid klõbisevad lõputult, koosolekud tulevad kokku, telefonid helisevad… aga harvesterid vallutavad üha rohkem metsi. Senikaua kuni targad filosofeerivad, uurijad uurivad ja poliitikud vaidlevad, langevad metsad. Iga päev, iga öö, siinsamas Eestis. Ei suutnud seda kauem pealt vaadata ja lõputult emotsioonitseda. See lihtsalt tapab, inimest ennast ja metsa ka.

Ja siis juhtus see, milleks ka Eesti Maakogu sügisel kokku tuleb ja muutust loob – nimelt rahvas, meie head inimesed muutsid paigaltammumise tegutsemiseks. Minu väljavalatud murele FB-s tekkis ootamatu reaktsioon, sadade inimeste toetusavaldused vaid paari tunniga. Mitte ainult avaldused, vaid reaalne toetus. Mitte lihtsalt sõnad, vaid lood. Kuulsin lugusid, mis andsid veelkord kinnitust, et on viimane aeg ja et me koos teemegi ühismõtte teoks.

Kõik on võimalik, kui meie ühine jõud, ühine energia ja ühised väärtussüsteemid kokku tulevad heas tahtes. Pea päevapealt sündis see, mis aastaid mõtetes keerelnud, kogukondlik metsaühistu, mis sai õige nime “Kogukonna Metsad”. See sai endale ka loogilise tegutsemismudeli, mis ammu lauasahtlis ootas ja kuhu olid panustanud Euroopa ja Kanada parimad jätkusuutlikkuse teadlased, erinevate kildude ja killukeste kaudu. Ökoloogilise juhtimismudeli ja jätkusuutliku majandusmudeli, mis tagaks mitte ainult metsa edasikestmise, vaid seda hoidvate inimeste elatise. Nii nagu õige on –inimese ja metsa koostoimimisena. Üle maa võiks hakata hargnema seeneniidistik väikestest, kogukondlikest metsaühistutest, kus kogukond ostab välja endale kõige olulisemad metsad. Siin on oluline ka lähtuda õigetest väärtustest, jätkusuutlikkuse alusprintsiipidest, milleks on mitmekesisus, üksuste tihedus, suhteline väiksus, piiride hoidmine ja mis kõige tähtsam – hoidjate lähedus. Hingeline, vaimne, emotsionaalne, spirituaalne, majanduslik, geograafiline side metsa ja tema hoidja vahel on kriitiline, sest see paneb meid asju nägema, kuulama, armastama ja tegelikkuses hoolima ning hoidma. Hoidkem ennast, sõbrad, ja selle kaudu oma metsi. Hoidkem metsi ja selle kaudu iseennast.

Meie läksime teele, mitte ainult selle ühe metsa hoidmiseks, vaid järgmise ja järgmise. “Kogukonna Metsad” hakkas tegutsema, koguma suurenevat liikmeskonda ja valmistama ette järgmiste metsade ostu. Juba täna on võimalik kuitahes väikese toetusega ühisjõule kaasa aidata:

Me oleme verisulis, aga vabad kotkapojad.

Rea Raus,

haridusteadlane ja jätkusuutliku arengu ekspert

