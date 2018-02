Jumalast ja naisliikumisest

Ma toetan igati naisliikumist, naiste õiguste suurendamist ja annan endale aru sellest, et kui poleks naisi, poleks meist kedagi olemas. Ajalooliselt on mehed naisi alla surunud, nagu oleks sellest sõltunud nende elu. Sest see oli Aadam, kes loodi enne, alles siis Eva.

“Ja Jumal ütles: ”Tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad!” Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks. Ja Jumal õnnistas neid, ja Jumal ütles neile: ”Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage see enestele; ja valitsege kalade üle meres, lindude üle taeva all ja kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad!”

Kuidas on see maailmas välja kukkunud? Kuidas see toimib?

Jumal pani Aadama sügavasse unne ja tegi tema küljeluust naise, tema ongi Eva. Aga Evale oli vähe Eedeni aias kõndimisest, tema tahtis rohkem!

Mul ei ole midagi selle vastu, kui Heli tuleb maale ja koristab siin kõik ära, vastupidi, mulle isegi meeldib, kui Heli on minu loodud kaoses korra majja löönud. Aga tihti juhtub nii, et ta ei saa sinna midagi parata ja ta paneb asjad sinna, kust mina ei oska neid otsida, kuhu mina ei ole neid kunagi pannud. Olin endast väljas, kui naaber tuli minult ristpea-kruvikeerajat laenama ja mina pidin helistama Tallinna oma naisele ja küsima tema käest, kuhu ta mu tööriistad on pannud! Tema arvab, et ta teab minust paremini, kus asjad peavad asuma. Mida muud on siin loota, kui juba kõikvõimas Jumal hoiatas Aadamat mitte puutuma ühte puud ja mitte mingil juhul sööma selle vilja. Aga see oli naine, kes ei suutnud kiusatusele vastu panna, sest see vili nägi kaunis välja. Ta võttis selle vilja ja hammustas tükikese ning andis ka temaga kaasas olnud abikaasale, kes samuti vilja sõi. Ja nii süüdistatakse naist kõiges halvas senimaani.

Kõik kolm maailma suurimat usundit, kristlus, moslemi usk ja judaism on sündinud Aabrahami loost, kes oli nõus ohverdama oma lapse Jumalale. Ükski täiemõistuslik naine poleks isegi kaalunud sellist võimalust. Aga et õigustada mõistliku naise hoidmist talle ettenähtud kohas, on kõik kolm usundit oma pühadesse tekstidesse lisanud, et naine peab taluma mitmekordset valu sünnitamisel ja peab hoidma abikaasa poole, kes valitseb tema üle. Nii et kõigi suuremate usundite preestrid on andnud endale mandaadi valitseda naiste üle. Ja see kestab tänaseni, isegi läänemaailmas.

Naised ei muudaks kunagi maailma halvemaks, kui ta praegu on. Tänases Aafrikas on positiivne see, et seal on naisliikumine saanud suurema mõju. Pangad on avastanud, et raha laenamine naistele Aafrikas on hea äri, sest nad maksavad raha tagasi! Naised teevad rahaga konstruktiivseid asju ja raiskavad seda harva luksusele. Lääne probleem on olnud see, et kui naine on tõusnud võimule, pidid nad näitama rohkem testosterooni kui nende meessoost kolleegid, toogem siin näiteks Golda Meiri, Indira Ghandi, Margaret Thatcheri.

Mul on 4-aastane lapselaps ja ma loodan, et ma elan piisavalt kaua, et näha, et naisliikumine ei ole lihtsalt ajalugu, vaid et see teeb maailma paremaks paigaks meie kõigi jaoks.

Viido Polikarpus