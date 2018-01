Statistiliselt rääkides

Inimese keskmine eluiga on viimase viiekümne aastaga rohkem tõusnud kui viimase 200 000 aastaga. Seda on hea teada, kui oled 71 aastat vana. Need, kes teevad tervisejooksu, elavad peaaegu kuus aastat kauem kui need, kes seda ei tee.

Mul oli kombeks joosta igal hommikul kaksteist miili, kui ma olin veel noor isa ja elasin New Yorgis. Tavaliselt jooksin St. George´i terminalist Verrazano sillani ja tagasi. Kui ma käisin keskkoolis, siis sai sild valmis, see oli tol ajal kõige pikem rippsild maailmas.

Keskmiselt kõnnib inimene 120 000 kilomeetrit (75 000 miili) elu jooksul. Seega umbes kolm korda ümber maakera! Täna kõnnin ma iga päev umbes kümme kilomeetrit ja kõik arstid, kellele ma seda olen öelnud, on kiitnud mind selle eest, keegi pole öelnud, et ma ei peaks seda tegema. Arstid on soovitanud mul mitte joosta, sest jooksmine rõhub selgroolülidele ja põlvedele. Minu eas on kõige kasulikum kõndimine. Rohkem kui kolm tundi istumist päevas lühendab inimese loodetavat elueapikkust kahe aasta võrra, mis ei pane muretsema, kui oled kahekümneaastane, aga kui sa oled üle seitsmekümne, on aeg märksa olulisem. George Burns ütles siis, kui oli peaaegu saja-aastane: „Ma ei osta oma eas enam rohelisi banaanegi.“

Mul oli kombeks kunagi suitsetada kolm pakki Marlboro sigarette päevas, majas olid igal pool tuhatoosid põlevate sigarettidega. Iga suitsetatud sigaret lühendab inimese eluiga 11 minutit ja mul on hea meel, et ma jätsin suitsetamise maha viiskümmend aastat tagasi. Ka alkoholiga tegin siis lõpu.

Keskmiselt on inimese eluajal suudlemisele veedetud aeg kahe nädala pikkune. Aga kuna mu naine töötab Tallinnas ja mina elan Võrumaal, on selle aja mõõtmisega meil keeruline.

Vähem kui seitse tundi magamist öösel lühendab eluiga, seega ära tunne end kunagi süüdlasena, kui sa tahad hommikul kauem voodis lebada ega soovi üles tõusta. Selle asemel süvene fakti, et sinu eluiga võib nii pikeneda kolme kuu võrra aasta kohta.

Üks osa põhjustest, miks naised elavad kauem kui mehed, on see, et nende immuunsüsteem vananeb aeglasemalt. Mulle tundub ka, et naised elavad natuke ettevaatlikumalt ja tervislikumalt ning on üldse tervema mõistusega kui mehed.

Veel üks fakt – inimene veedab kolm kuud oma elust tualetis. Mina võin sellele ajale nädalaid juurde lisada, sest mulle meeldib tualetis raamatut lugeda. Kui lapsed olid väikesed, siis oli see koht, kuhu ma vahel rahu saamiseks peitu pugesin.

Kui kõik inimesed maakeral peseksid pärast tualeti kasutamist korralikult oma käsi, päästaks see miljoni inimese elu aastas!

Meestel kulub habeme ajamisele kuus kuud oma elueast. Tõsisemalt rääkides – 80% inimkonnast kulutab päevas vähem kui 10 dollarit.

Ameerika Vähiühing väidab, et 43,31% meestest Ameerika Ühendriikides võib jääda vähktõppe. Need, kellel on suur sõpruskond, elavad peaaegu neli aastat kauem kui need, kellel seda pole.

Võimalus elada 110-aastaseks on üks seitsmest miljonist, aga ma kavatsen vähemalt proovida selle vägitükiga hakkama saada. Üks osa sellest kuulub korralikule dieedile. Keskmine ameeriklane sööb 35 tonni toitu elu jooksul, ma ei ole kindel, et eestlane ka nii palju sööks.

Ma ei tea, kas sulle, kallis lugeja, see statistika meeldis, aga kas sa teadsid, et keskmiselt haigutab inimene oma eluea jooksul 250 000 korda? Ma loodan, et ma siin toodud statistikaga ei panustanud selle arvu suurendamisse.

Viido Polikarpus