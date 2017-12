Viido Pudsunudsija *

Me ei tea kunagi, millal asjad võivad hulluks minna. Just siis, kui sulle tundub, et lõpuks ometi on elus kõik kontrolli all, kisub miski kiiva. Siinkohal tasub tsiteerida Murpy seadust, mille järgi kõik, mis võib hukka minna, ka hukka läheb.

Ja selles on suur tõetera. Ometi, kui sa peaksid tegema nimekirja asjadest, mille üle sa peaksid tänulik olema, on see võrratult pikem kui nimekiri ebaõnnestumistest. Me oleme ise vastutavad meiega juhtuva eest. Me oleme oma saatuse arhitektid, õnnestumiste ja ebaõnnestumiste loojad elus. Tuleb võtta aega, et hinnata kriitiliselt ennast ja olukordi, millesse me ennast oleme pannud. Parem on õppida teiste inimeste vigadest, selle asemel, et muutuda teiste naerualusteks.

Siin Lõuna-Eestis on talv täies hoos. Lumi on kogunenud hangedesse ja ükskõik kui mitu korda ma neid ukse eest ära lükkama lähen, kogunevad nad õige pea sinna uuesti ja ma pean jälle otsast alustama. Üks hea asi on selles siiski – enam ei tassi jalanõudega pori tuppa. Nüüd on põrand, kingad ja saapad lihtsalt niisked ja pärast kuivamist ei jäta endast maha segadust. Aga segadus on liikunud esikust ja toast kamina juurde. Kuna me kütame maja puudega, tekitavad kaks ahju, kamin ja köögipliit märkimisväärse hulga tuhka, mis tuleb välja kanda. Ka puude kuurist tuppa kandmine tekitab prahti. Aga süsteem töötab ja kui Heli ei ole maal, kannan ma kärutäie ahjupuid kööki ja need on seal seni, kuni käru tühjaks saab ja ma pean uue koguse järele minema.

Mulle meeldib hommikul tuld ahju, kaminasse ja pliidi alla teha, keeta kohvi jaoks vett, keeta mune ja teha kaerahelbeputru. Kui ahjus on puud juba küdenud, võib seal soojendada üles saiakesi või suppi. Need väikesed asjad kulutavad suure osa mu päevast, mis on piisavalt lühike. Ja kui ma veel kaks tundi väljas kõnnin, ongi päevake läbi. Kell neli on mul hommikumantel seljas ja ma istun arvuti taga ning kirjutan, olen Facebookis või on mul lõuend ees ja ma maalin. Ausalt öeldes, mulle meeldivad need lühikesed päevad, sest ma olen loomupäraselt laisk, ja ei olegi ju palju, mida saab teha, kui väljas on pime nagu kotis.

Üks asi, millega ma tõsiselt tegelen, on see, et asjad maal ei väljuks liiga palju kontrolli alt, kui Heli ei ole maal. Kui ta maale jõuab, siis muutun ma majaomanikust orjaks. Heli teeb kohale jõudes kohe tiiru majas ringi ja mina kõnnin ta järel, pea longus, oodates nii hukkamõistu kui kiidusõnu.

Paar päeva tagasi tuba koristades märkasin, et kamina ees oli tuhka. Võtsin uue tolmuimeja, millesse Heli armunud on, ja tõmbasin tuha sellega ära. Diivanilt küpsisepuru puhastades nägin ma peeglist, et tolmuimeja tagaküljest lendab sädemeid. Ma tõmbasin kohe pistiku seinast välja ja hetkeks arvasin, et olen lahendanud probleemi, aga äkki hakkas kogu tolmuimeja suitsetama! Avasin tolmuimeja kaane ja nägin, et paberist tolmukott oli põlema läinud. Tõmbasin selle välja ja viskasin kaminasse nii, et kõik kohad olid tuhka täis. Ometi suitses tolmuimeja edasi. Nägin, et filter põles. Haarasin tolmuimeja ja jooksin valamu juurde ning lasksin kõigele külma vett peale, kuni suitsemine järele jäi.

Kui see kõik oli läbi, istusin ma elutoas ja ootasin, kas mõni sädemetest süütas mööbli või vaipu, sest mõnda aega olid kõik kohad sädemeid täis. Ma olin rõõmus, et aknal ei olnud kardinaid, sest need oleks viivitamatult põlema süttinud.

Kõik, mida ma tahtsin teha, oli koristada, aga see tekitas vaid suure kaose. Ikkagi olin ma õnnega koos, sest nüüd kaotasin ma ainult tolmuimeja, aga tuleroaks minna oleks võinud kogu maja! Ma ei usu, et ma saan seda kõike vaka all hoida Heli eest. Ja ma parema meelega ei kuulaks tema kommentaare, et sa oleksid seda pidanud nägema ette jne. Kui on keegi, kes teab, mis mu maakodus toimub, siis on see Heli. Kas võib olla nii, et ta loeb mu artikleid?

Viido Polikarpus