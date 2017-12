Sofi kiri Melania’le

Kirjanik Sofi Oksaneni avalik kiri Melania Trumpile oli oktoobri algul vaevalt ilmunud, kui Eesti meedias sai lugeda pikalt ja laialt eksmissi Laura Kõrgemäe ärist Invidia Agency, kust „üüriti” kenasid tüdrukuid üritustel esinemiseks. Väidetavalt oli tegemist kupeldamisäriga, sest leidus mehi, kes „maksid hästi ka muude asjade eest”.

Sofi kirjeldab, kuidas külma sõja ajal esitati Läänes inimesi Ida-Euroopast stereotüüpselt ja alandlikult. Peale NSV Liidu kokkuvarisemist asendati külma sõja lood ahvatlevate prostituutidega. Mida veel meelelahutustööstus vajas, kui pilt oli täis naiste paljaid rindu, kõrgeid kontsi, vene maffiat ja hädas naisi? Mäletan seda kuvandit hästi ajakirjanduses ja telefilmides USAs.

Nüüdseks on Ida-Euroopa noored naised ihaldatuim kaup maailma seksitööstuses ja neist on kujunenud USAs ja mujal maailmas stereotüüp, et neid naisi saab hõlpsalt ära kasutada, sest nad ei julge juhtunut paljastada ega enda eest seista. „Lääne meedia edastab Ida-Euroopast pärit naistest jätkuvalt sama pilti, et nad on allaheitlikud, olles nagu nukud, keda saab ühest kohast teise tõsta,” teatas Sofi Melaniale.

Laura Kõrgemäe karjäär algas aastal 2005, kui ta võitis reality-sarja "Missid". Iludusvõistlusi hakati Eestis korraldama juba enne riigi taasiseseisvumist ja Miss Estonia võistlus tähistas möödunud juunikuul juba oma 25 aasta juubelit. Need aastad kattuvad eelpool mainitud post-NSV ajastuga, kui Ida-Euroopa naisi esitati seksitööstuse tüdrukutena.

Paljud noored naised Eestis ei mõtle ahvatlevat pakkumist saades valikutele, mida saab avatud ühiskonnas teha. Meie kultuuriruumis on ikka veel liiga palju tähtsust pandud rahale, eriti, kui see tundub olevat kergelt kättesaadav. Poliitiline keskkond soodustab noortel enda alandamisega nänni saamist, mis kokkuvõttes kahjustab küpseks kodanikuks kasvamisel arengut. Kuidas muidu seletada tegelikkust, et ühelt poolt on riigis lastekaitseseadus, mille järgi peetakse lapseks iga alla 18-aastast isikut, aga samas on seksuaalse enesemääramise vabadus alates 14. eluaastast, mis tähendab seda, et nii vanad kui ka noored mehed võivad vabalt 14-aastastega Eesti riigis seksida, kui alaealine on nõus ja saab hüvesid. Kriminaalteoks muutub selline seks siis, kui tuvastatakse hüve andmist prostitutsioonina! Ei saa väita, et pole sellise keskkonna muutmisega tegeletud, aga siiani pole riigiametnikelt toetust saadud.

Olen ise seisnud missina valikute ees ja tagantjärele pole ma kunagi valitud teed kahetsenud, mis viis kõrgemale haridusele. Aga keskkond tol ajal oli hoopis erinev sellest, mis on meie riigis praegu. Olin ju ka „Ida-Euroopast” ja pealegi sõjapõgenikuna vaene immigrant Ameerikas. Tõttan lisama, et ajastu oli traditsiooniliste väärtuste põhine. Selline toores seksism, mis esineb tänapäeval, oli veel kümmekond aastat eemal.

Eelpool sai viidatud Sofi selgitusele, kuidas nähti Ida-Euroopa inimesi külma sõja ajal, aga 1950ndatel aastatel tolles Connecticuti tööstuslinnas, kus kohalik Junior Kaubanduskoda mulle tegi ettepaneku missivõistluses osaleda, oli ju I like Ike ajastu. Peale suurt sõda oli hingetõmbamise, rahuliku elu taastamise aeg ja see iludusvõistlus andis võitjale stipendiumi ülikoolis õppimiseks. Võitsin kohaliku missi tiitli ning edasi osariigi tasemel valisid Missid mind “Miss Congeniality”. Astusingi sügisel ülikooli. Sealgi korraldati missivõistluseid, kus osutusin paaril korral võitjaks.

Ülikooli päevil oligi see hetk, kui mulle pakuti telestuudio poolt võimalus teha selles valdkonnas karjääri, aga ma otsustasin pakkumisest loobuda ja kõrgemale haridusele keskenduda. Telemaailmas oleksin ma küll kogenud meessoost ülemuste poolt ebameeldivaid lähenemisi, sest leidus ka neid töökeskkondi, kus naisi nähti alandlikul moel.

Seoses Laura Kõrgemäe naiste teenuste pakkumise äriga on tähtis silmas pidada, et kupeldamine ja inimkaubandusega seotud tegevused on kuriteod. Viimasel paaril aastal on kõige levinum alaealiste ärakasutamine inimkaubanduse eesmärgil. Demokraatlikus riigis, milles me teatavasti elame, on tähtis austada ja täita seadusi ning kui seadus on auklik, nagu see alaealiste suhtes on, siis tuleb seda parandada. Kas Melania Trump võtab Sofi Oksaneni ettepaneku vastu, jääb meist kaugele. Meie peaksime oma riigis peatama noorte naiste alandamise ja seksitööstusse värbamise.

Ilvi Jõe-Cannon,

politoloog