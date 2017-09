Enesekontroll

See, mis on meie võimuses teha, on meie võimuses ka mitte teha, ütles Aristoteles juba tuhandeid aastaid tagasi, aga me otsime ikka õigustusi sellele, mida me teeme või jätame tegemata.

Sel nädalal oli meie naabri Jüri Kaska 75. sünnipäev ja me Heliga olime muidugi kohal! Minu vana usaldusväärne Audi on küll omadega hädas, sest kaotas jahutusvedelikku ja ähvardas üle kuumeneda. Ma ei saanud oma vana sõpra enam usaldada. Olukorra lahendamiseks oleks tulnud minna töökotta ja kanda suuri kulusid. Mulle tundub, et alati, kui saatus on mind just hellitama hakanud, juhtub midagi ootamatut, mis toob mu maa peale tagasi ja meenutab, et mitte kõik elus ei lähe kogu aeg libedalt. Paar kuud tagasi sain ma Eesti Autorite Ühingult honorari oma laulude eest, mida on raadios ja mujal mängitud. Oligi õige aeg, sest mu väljaminekud hakkasid ületama sissetulekut. Raha tuli ja läks, aga märkamatult, sest see tuli, et kergendada mu teekonda läbi elu. Sel viisil saan ma tegelikult õppida ennast kontrollima, kuigi see pole alati nii olnud. See, kes valitseb ennast ja oma kirgi, soove ja hirme, on rohkem kui kuningas! Kui sa aga ei suuda ennast kontrollida, kuidas sa saad siis olla edukas? On kuldne reegel, et kui sa ei suuda ennast valitseda, siis valitseb isekus su üle. Võib isegi öelda, et edukuse saladus on selles, kuidas õppida valitsema oma valu ja rõõmu selle asemel, et need võtaks võimu sinu üle. Sul peab olema kontroll oma elu üle.

Olen harjunud iga päev käima pikki vahemaid, aga ometi on mul väike kaaluprobleem. See meenutab mulle inglise vanasõna “Ära kaeva endale hauda oma noa ja kahvliga“. Jüri Kaska tütar Merike on maailma parim koogimeister. Ta teeb kooke ja torte, nagu suur kunstnik maalib oma maale. Ta kasutab parimat toorainet. Kardioloogiline dieet aga nõuab: “Kui miski maitseb väga hea, siis sülita see välja!“ John Kenneth Galbraith kirjutab oma raamatus “The Affluent Society”, et enam on neid inimesi, kes surevad liiga rohke toidu tõttu, kui neid, kes surevad nälga. Mina aga käitun Woody Alleni sõnade järgi: “Kui sa kaotad kümme kilo … me võime kaotada kümme oma parimat kilo! Me võime kaotada need kilod, mis sisaldavad meie geniaalsust, meie inimlikkust, armastust ja ausust!”

Igatahes küpsetas Merike oma äia juubelisünnipäevaks tordi. Olles taimetoitlane, ei söö ma eesti pidudel eriti palju, sest enamasti kõik toidud sisaldavad liha, kui mitte avalikult, siis peidetult. Jüri sünnipäevalaud oli paigutatud välja ja toitu oli palju ning kõik oli kenasti kaunistatud. Liija Kaska, Jüri abikaasa, oli pannud lauale mitut sorti viinamarju, millega ma nagu alati meelsasti maiustasin. Heli maitses aga kõike laual, nagu alati. Ta näitas mulle ka salatikaussi, milles ei olnud liha, nii et ma sain seda nautida.

Lõpuks tuli aeg kohviks ja tordiks. Merike rääkis mulle kord, et ta luges ära, mitu tükki torti ma sõin, et kinnitada, kui hea tema tehtud tort on. Ma ei tahtnud Merikese tundeid riivata ja sõin ära pool tosinat torditükki, et kinnitada tema meisterlikkust. Olin valmis seda jälle tegema, vaatamata sellele, et mul on üha raskem oma kingapaelu siduda. Olen kindel, et mingi dieet ei sulata su keharasva, sest su aju on rasva täis. “Ilma ajuta võiksid sa kena välja näha,“ nagu kirjutas George Bernard Shaw, “sa võiksid kandideerida riigiametisse.“ Kui ma läksin võtma oma teist torditükki, siis ma avastasin, et teist enam ei olnudki! Kõik olid teadlikud Merikese suurepärasest meisterlikkusest! Kuri saatus oli astunud mu ellu ja jätnud ilma suurest rõõmust ... aga muidugi ei öelnud ma midagi, hoidsin suu kinni. Ja lubasin endale, et järgmisel korral võtan kohe kaks tükki!

Mulle meenus Julia Childi ütlus: “Elu ise peaks olema korralik pummelung!“

Viido Polikarpus