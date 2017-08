Soovikontsert

Käisin soovikontserdil Võrus. Kohtasin palju vanu sõpru ja sõlmisin uusi tutvusi. Toivo Asmer, kes laulab minu laulu „Vikerkaar“ – see on tõlgitud eesti keelde ja Youtube´is vaadatud üle viiekümne tuhande korra –, pani koos Merle Liljega õhtu käima.

Kui rahvas oli juba heas tujus, astus lavale noor laulja Saaremaalt Taniel Vares (temalt on ilmunud CD „Kuula vaid“). Tema järel tuli Merit Männiste, kes laulab nende uuel albumil olevat minu kahte laulu, lavale koos oma perebändiga ja võitis rahva südame.

Tulingi kontserdile eelkõige selle tõttu, et kohata Männiste Perebändi, kuhu kuuluvad peale Meriti veel tema vend Märten ja isa Kaupo. Mul oli au neid ja Taniel Varest oma talus ka võõrustada ja anda öömaja. Selle asemel et enne järgmisel päeval toimuvat Elva kontserti puhata, laulsime ja mängisime erinevaid pille kuni varase hommikutunnini. Hakkas juba valgeks minema, kui muusikud otsustasid enne Elvasse sõitu veidi puhata.

Hommikul tegin ma pannkooki. Heli tütar Eva-Maria Suviste oli päev varem maal koos oma poiss-sõbra Jimiga, kes töötab Londonis arhitektina. Eva-Maria on moedisainer ja sõidab tihti Pariisi ning Londoni vahet tunneli kaudu. Tänu neile oli mul palju, mida külalistele pakkuda.

Pärast hommikusööki tutvusime meie päikesepargiga. Näitasin päikesepaneelide torne, mis liiguvad päikese järgi selle energiat püüdes. Torne on üksteist. Talus on ka kaksteist vasikat. Merit kartis, et vasikad jälitavad teda, aga hiljem see hirm lahtus. Ma selgitasin talle, et need loomakesed on lihtsalt uudishimulikud. Aga ka kartlikud. Nad ei lase end hästi silitada, vaid taganevad kohe, kui seda teha tahetakse. Meritiga aga läks nii, et vasikad lasksid tal endaga selfit teha! Märtenil paistis ka olevat soont loomadega suhtlemiseks, sest minu koerad Muki ja Pätu paistsid temas olevat leidnud hingesugulase.

Olen päris kade Kaupo ja tema perebändi peale. Nad on väga andekad ja naudivad koos esinemist. Ma ei kuulnud kordagi öeldavat, et kellelegi miski ei meeldi või midagi ei tahetud teha.

Merit õpib konservatooriumis dirigeerimist ja ta tunneb minu naabrit Kuno Kerget väga hästi. Kuno dirigeeris noorte tantsu- ja laulupeol, aga nüüd tuleva laulupeol Kuno ka dirigeerib. Meriti vend Märten õpib praegu klassikalist kitarri ja on andekas laulja. Mul oli väga hea meel lõpuks kohata ka nende isa Kaupot. Olin teda näinud ainult nende videos. Ta on väga tore inimene, nagu ma arvasingi teda olevat.

Taniel Vares, üks väga tore saarlane, lubas meid Heliga Kuressaares vastu võtta, kui me peaksime sinna minema. Ma olen kindel, et me ükskord Saaremaale jõuame!

Lisaks lauljatele olin üllatunud, et kohtasin Are Jaamat, oma vana sõpra, kes on fenomenaalne kitarrist, aga ka Peeter Kaljustet, kes omal ajal käis tihti Eesti Majas. Oli väga tore õhtu. Paistis, et ka publikule meeldis see väga. Järgmine kontsert tuleb Põlvas 19. augustil, kandes pealkirja „Vaba rahva laul“. Peale Männiste Perebändi esinevad seal veel Airi Allvee, Ott Lepland, Mart Müürsepp, Kalle Sepp, Grete Paia, Carolos Liiv, Siiri Sisask, Oliver Leppik, Carmen Joala, Merilyn Sepp, Simo Breede, Urmas Põldma, Boris Lehtlaan, Põlva Päntajalad. Koore juhib Lauri Breede ja lauljaid saadab Urmas Lattikase ansambel. Tuleb võimas õhtu!

Viido Polikarpus