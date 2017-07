VANADUSPÄEVADEST

Lugeja imestab pealkirja vaadates, et mida on vanaduspäevadest kirjutada? Mõiste “vanadus” on ju kõigile tuntud-teatud, olles inimeseks olemise vältimatu osa. Teisest küljest võib öelda, et nii nagu pole kahte täpselt sama inimest, nii on erinevad ka vanaduse detailid, sest oleme kõik oma aja, ruumi ja päritavuse produktid.

Seega võiks ühest küljest teemale joone alla tõmmata, et mis seal ikka rääkida. Teisest küljest, inimeste erinevusi arvestades, võiks teemat lõputult nämmutada. Püüan seepärast leida kesktee ja puudutada punkte, mis lugejale ehk huvi pakuvad.

Üks selline keskne asjaolu on, et mida vanemaks saame, seda enam vaatame minevikku. Arusaadav ka, sest üha vähem on ees oodata. Inimene küll kunagi ette ei näe, kuid noorpõlves on tulevik (loodetavasti!) see pikem teeots, mille poole tuleb pürgida ja mida peab vastavalt oma unistustele-võimetele kujundama. Ja nii on vaade suunatud ettepoole, nagu see olema peab. Aga kusagil keskeas kasvab aimus, et ollakse haripunktil - nagu lennuk, mis küll veel võimekalt edasi lendab, aga kõrgemale enam ei tõuse. Olevik, igapäevane töö ning rabamine kestavad endiselt ja nõuavad täit tähelepanu, kuid vahel leiad, et tore on vaadata tagasi, meenutada noorusaastaid ja veeretada peos vanu mälestusi.

Kui saabub pensionipõlv, muutub ka inimese vahekord ümbritseva maailmaga. Selle muudatuse detailid olenevad teguritest nagu isiku vanus, harjumused, kohanemisvõime, majanduslik külg jne. Laias laastus võib siiski ära tunda kahte erinevat teed. Nii on mõni sõber mulle tunnistanud, et uues elufaasis elab ta peamiselt minevikus, vanade mälestuste keskel, sest nii olevik kui tulevik enam midagi huvitavat ei paku. Seevastu toonitavad teised (nende hulgas mu 90- aastane tädi, kes suri 1993), et nemad vaatavad ainult ettepoole, kuna nende arvates on minevikku iseloomustanud peamiselt täitumata lootused ja traagika.

Miks nii või miks naa? Põhjusi on teadagi palju, kuid arvan siiski, et üks selline on inimese silmaringi ja huvialade mõju, mis omakorda võib olla positiivne või negatiivne. Nii näiteks on loomulik, et täiseas karjääriredelil edasi pürgides peab tähelepanu keskenduma eeskätt antud ülesannetele. Liigne tegelemine muude huvialadega võib mõjuda segavalt. Pensioneas on aga aktiivsed huvialad plussiks, sest viljakas vabategevus aitab inimesel tühjaks jäänud elu nauditavalt täita, Muidugi on siin erandeid nagu ikka. Tean sõpru, kes oma eriala selliselt armastavad, et nad ka pensionil olles sellega tegelevad ega ole muust huvitatud. Enamus meist aga vajab vanaduses siiski uusi huvialasid, mis annaksid elule uue mõtte.

Pensionipõlvel on veel üks probleem, mida tasub tähele panna. Senisest tööst-tegevusest välja astudes leiad ootamatult, et hakkad oma senistest kolleegidest-sõpradest maha jääma – oled kõrvalseisja. See on eriti tehnilisel/teaduslikul alal nii, sest areng siin on eriti kiire. Sammupidamist raskendab lisaks asjaolu, et vanaduses pole uue õppimine enam nii lihtne kui noorelt. Selle teguri mõju oleneb taas indiviidist, kuid ignoreerida teda ei saa.

Eeltoodud võrdlus lennukisõiduga viib paratamatu järelduseni, et keegi ei jää kõrgusse hõljuma, vaid aeglaselt laskutakse madalamale ning kord saabub lõpp. Seda väljendab ka tudengite laul “Gaudeamus igitur” kui ta nendib, et “Vita nostra brevis est”, st surmaga peab arvestama. Enamusel meist on vanaduspõlve jõudes vanemate surm juba läbi elatud. Ehkki valus sündmus, võis seda vähemalt ette arvata. Raskem on aga vendade- õdede kadumine, veelgi raskem elukaaslase ja eriti laste kustumine. Lisaks märkad, kuidas näiliselt püsivate sõprade ring üha kitsamaks tõmbub. Ja sellega kaasub kibe üksildustunne, eriti neil, kes võõrsil pole suutnud kohaneda ega leiaks Eestiski enam kunagisi sõpru. Siin aitab vahel usuline meditatsioon, vahel ka mitte.

Olen nüüd pikalt vanaduse hädade üle kurtnud. Aeg on artikkel lõpetada asjaliku, proosalisema jutuga. Lisan seepärast kaks, igati väärtuslikku mõtet.

Esiteks: ärge unustage testamendi koostamist! See on tänapäeva keerulises elus soovitav ja muutunud üldiselt tavaks. Ometi juhtus, et aastaid tagasi ühele vanemale eestlasele testamenti mainides vastas too, et “Ei mina testamenti tee! Siis hakkan kohe surema.”

Teiseks: teete järeltulijatele suure heateo kui korrastate oma maise vara. Ma ei mõtle siin mööblit, riideid ja muud sellist. Nende väärtust (või selle puudumist) on kerge otsustada. Paljudel aga seisab keldris või pööningul kastide viisi paberikraami, fotosid, dokumente ja muud sarnast. Teie järeltulijatele on selle läbivaatamine suur töö ja ikka juhtub, et kogemata säilitatakse praht ja prügikorvi lendavad väärtuslikud ürikud. Kui te ei soovi materjali veel ise likvideerida, siis miinimum oleks teda selliselt märgistada, et teised teaksid, mida säilitada või mida rahumeeles lendu lasta. See on eriti oluline meie juhul, kes me Eestist või pagulasaja algusest oleme säilitanud ainulaadseid väärtusi.

Nii. Lõpetades soovin kõigile tervist ja elurõõmu ning kui olete pensionil, siis pikka iga!

Raul Pettai

