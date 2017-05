Tervisekõnd

Viido Polikarpuse fotod

Juba pikemat aega olen teinud hommikuti, aga vahel ka keskpäeval ning isegi hilja õhtul pikki jalutuskäike. Olen ka südaööl kõndima läinud! Regulaarne kiire kõnd teeb sulle igati head: see aitab hoida kehakaalu normis. See aitab ennetada ja hoida kontrolli all mitmesuguseid südamehaigusi, kõrget vererõhku ja teist tüüpi diabeeti. See aitab tugevdada muskleid. Hoida üleval meeleolu. Parandada tasakaalutunnet ja koordinatsiooni.

Ma kõnnin iga päev kümme kilomeetrit, selleks läheb umbes kaks tundi aega. Nagu ma olen kuulnud, on kõige raskem uksest välja saada, kõik ülejäänu on aga juba lõbu. Mulle tundub väljas kõndides, et ma olen nagu seitsmendas taevas. Värske õhk, aastaaegade vaheldumine, linnulaulu kuulamine ja eluslooduse imetlemine – kõik see annab maagilise kogemuse. Paistku päike või sadagu vihma, tulgu lund või olgu udu – mulle see ei loe. Allpool toon ära nimekirja sellest, mida head tervisekõnd annab:

Jalutamine teeb head su südamele.

Regulaarne jalutamine vähendab südamehaiguste riski. See alandab halva ko lesterooli taset ja tõstab hea kolesterooli taset. Teadlased on kinnitanud, et pool tundi jalutamist iga päev aitab hoida kontrolli all kõrget vererõhku, millest on tingitud ajuinsuldid, 27% võrra.

Jalutamine vähendab teise astme diabeedi riski 60% võrra, samuti on 20% vähem võimalust haigestuda sooltevähki, emaka- või rinnavähki.

Jalutamine alandab kehakaalu. Kui jalutada 30 minutit mõõduka kiirusega, põletab inimene 75 kalorit. Kiiruse tõusuga tõuseb ka põletatud kalorite hulk.

Jalutamine hoiab eemale dementsuse tekke. Vanemad inimesed, kes jalutavad päevas kolm kilomeetrit, hoiavad eemale aju pehmenemise ja nende mälu säilib. Pealegi arvestades seda, et dementsus ähvardab ühte inimest 14-st nende seast, kes on vanemad kui 65, ja ühte kuuest, kes on vanemad kui 80. Seega on jalutamisel siin väga oluline roll.

Regulaarne jalutamine hoiab lihased heas vormis. Kui veel teekonnal on väikeseid künkaid ja tõuse, siis seda parem. Kui pöörate tähelepanu oma kehahoiakule, siis saate ka oma taljet kontrolli all hoida.

Väljas jalutamise ajal saame D-vitamiini. Me peaksime kõik rohkem väljas käima, sest meie laiuskraadil tekib inimestel kergesti Dvitamiini puudus. See aga mõjutab meie immuunsüsteemi ja luustikku.

Jalutamine annab energiat. Rohkema energiaga saame aga enam töid tehtud. Samuti kanname nii rohkem hapnikku oma keharakkudesse, mis tõstab meie tegutsemistahet ja annab jõudu elamiseks. Katsuge jalutada lõuna ajal, siis saate rohkem energiat õhtupoolikuks.

Jalutamine teeb õnnelikuks. Katsed on näidanud, et jalutamine pole halvem kui antidepressandid mõõduka depressiooni korral, sest see vabastab heaolutunde endorfiinid, mis alandavad stressi ja ärevustunnet.

Aga üks asi, mida ma kindlasti soovitan, on head jalanõud, vastasel juhul te ainult piinate ennast. Mina muretsesin endale Dr. Scholli geelist sisetallad ja ei jõua neid ära kiita.

Muidugi, kui teil on veel hea kaaslane, kes teiega jalutama tuleb, siis on rõõm sellest veel suurem. Minul on igapäevaseks kaaslaseks mu koerad Pätu ja Muki, kes rõõmustavad meie jalutuskäigu üle sama palju kui mina.

Viido Polikarpus