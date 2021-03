Mis mõte on mäluasutustel?

Ave Maria Blithe, arhivaar

Autori foto

Viimase aasta jooksul on intensiivistunud cancel culture ehk ajaloo ümber kirjutamine ning valge mustaks rääkimine.



USA linnades lõhutakse ja eemaldatakse sajanditevanuseid mälestusmärke, isegi Abraham Lincoln’i oma. Kahe bioloogilise soo asemele on tekkinud vähemalt 125 eri variatsiooni, bioloogia reeglitest ning kromosoomide faktidest olenemata.



George Orwell kirjutas oma 1949. aastal ilmunud prohvetlikus romaanis “1984” nii:



“Every record has been destroyed or falsified, every book rewritten, every picture has been repainted, every statue and street and building has been renamed, every date has been altered.

And the process is continuing day by day and minute by minute. History has stopped.

Nothing exists except an endless present in which the Party is always right.”



Ma jätan originaalteksti ümber tõlkimata, on ju Vaba Eesti Sõna tubli lugejaskond kakskeelne.



Kodu-Eestis korrigeeritakse KUMUs (Eesti Kunstimuusem) mõnede 20. sajandi eesti kunstnike taieste nimesid.

KUMU direktor Kadi Polli selgitas, et on ekslik arvata, nagu oleks taiestele originaalsed pealkirjad pannud kunstnikud ise. Kujutage ette!



Kunstnik maalis või joonistas midagi, millele ta ISE ehk pealkirja ei pannudki!

Taevas tänatud, et “faktikontroll” on poliitkorrektsed sildid osanud leiutada.

Kadi Polli sõnas ka, et “pealkirja muutmine ei võta maalilt midagi ära.”



Ameerika eestlase Olga Kistler-Ritso lahke rahalise annetuse toel rajatud Okupatsioonide Muuseumist on nüüdseks saanud “Vabamu”, kus vasakliberaalne Feministeerium hakkab korraldama lugemisringide sarja, mis on muuhulgas suunatud vene noortele.

Esimesena on plaanis artikkel, mis propageerib “vaenu õhutamise” kriminaliseerimist ning laste ilma vanema nõusolekuta psühhiaatri juurde lubamist.

Proua Kistler-Ritso kavandatud eesmärk mälestada kommunismiohvreid on risti vastuolus sellise neoliberaalse propagandaga.



Olete ehk mõtisklenud selle üle, miks ei õpetata paljudes USA koolides enam käekirja (cursive)? Paljud ajaloolised teksid ja dokumendid on käsitsi kirjutatud.



Või miks ei oska paljud noored tavalise analoogkella pealt aega vaadata?

Neile ei eksisteeri enam pool kuus või veerand kaheksa, on ainult 5.30 ja 7.15.



Fake news ajastul on lihtne paisata valeuudiseid ja moonutatud fakte elektroonilisse meediasse ning kui valet korrata piisavalt, hakkab enamus sellesse uskuma.



Kus asub tõde? Arhiivides.

Eesti Arhiiv Ühendriikides seinal asub silt “Kui teie dokumente pole arhiivi üle antud, siis ajaloo jaoks te ei eksisteeri.”

Tundub pisut karm, ent tähendab seda, et ainult tegelike, originaaldokumentide kaudu on võimalik tuvastada tõelisi ajalooliseid fakte.

Miks muidu pole näiteks lubatud kasutada Vikipeediat üheski tõsiselt võetavas uurimustöös või dissertatsioonis.



Eesti Arhiiv Ühendriikides on tegutsenud üle poole sajandi, kogudes ja hooldades eesti diasporaa rohket kultuuripärandit.

EAÜ struktuuri suurimaks osaks on liikmesorganisatsioonid – ameerika eestlaste spordiühingud, laulukoorid, skautide ja gaidide liidud, korporatsioonid, kogudused, veteranide ühendused jne.

Teretulnud on kõik organisatsioonid, kel endal pole ruumi ja võimalust tulevaste põlvede jaoks süstemaatiliselt säilitada rajamisdeklaratsioone, koosolekute protokolle, liikmete nimekirju, ürituste fotosid, ja mitmeid teisi materjale, mis talletavad organisatsiooni tegevust.



Kiiresti muutuvas maailmas on oluline säilitada detaile, mis hetkel ehk tähtsusetud tunduvad, ent mis saavad hindamatuks materjaliks ning koguvad väärtust iga mööduva aastaga.

EAÜ liikmeskonna moodustamine organisatsioonidest tagab arhiivi püsivuse ning loodetavasti ka toetuse eesti ühiskonnas.



EAÜ kutsub üles kõiki USAs tegutsevaid eesti ühinguid ja organisatsioone kontakti võtma sekretär Airi Vaga või arhivaar Ave Maria Blithe´iga rohkema informatsiooni saamiseks ning liikmesorganisatsiooniks astumise protsessiga tutvumiseks.



Seda saab teha telefonil 732 363 6523 või meili teel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.



Ajalooliselt väärtuslike materjalide kogumine arhiivi päästab need hävingust ning tagab nende kestva säilimise selleks, et süstemaatiliselt korrastatult oleks need soovijaile kättesaadavad.