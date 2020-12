Aasta 2020

Aasta 2020

Läbi tulekahju tagajärgede

Koroonaviiruse

Läbi matuste

Poliitika virvarride

Metsapõlengute

Kuumuselainete, tormide

Veeresid päevad

Sai talvest kevad ja suvi ja sügis

Päikegi käib ringi pilvede-maskis

Hing ihkab

Õiglust ja armastust…

Loodus on uinutava lumeteki ootuses

Kõlagu helisev kell uues lootuses

Jõuluööl

Aime Martinson Andra

The Year 2020

In the wake of Fire

Coronavirus

Through funerals

Political shambles

Wildfires, heat waves

Storms

Rolled the days

Winter to spring to summer to fall

Even the sun moves behind clouds-mask

The soul yearns justness and love...

Nature is waiting

For snow-blanket tranquility

Let the bells chime with new hope

At Christmas



Aime Martinson Andra