Eesti skaudielu Ameerikas vajab uut äratust – kuidas?

Maarja Pärl-Lõhmus

Loen 1962. a Eesti skautluse 50. aastapäeva tervitust rahvusvahelise büroo juhilt J.S.Wilsonilt:



"Skautluse missioon läheb isa käest poegade kätte ja ema käest tütarde kätte. Kes teab kui palju skaute ja gaide praegu võib Eestis olla, poisse ja tüdrukuid, kes kõik hoiavad tõotust ja skaudi seadusi oma südamel."



Eesti Skautide Liidu peaskaut skm Rein Linask, kuidas Ameerika eesti skaudid elavad?

Elavad! Kuidas nad muidu saavad. Aga ju nii nagu lükkad, nii ka läheb. Loodame, et jüripäevaga ärkab ka skautpere, ja uued võrsed. Jüripäeval suundutakse sisetegevuselt välitegevusele!



Teatavasti sai skautlus alguse Inglismaal 1907. a. kunagiselt luureohvitserilt Lord Baden Powell’ilt. Printsiip oli, et poisse treenida ja ette valmistada elus paremini toime tulema, õppida isetegevuse ja vanemate kogemuste põhjal.

USAsse jõudis skautlik liikumine aastal 1910, Eestis algas skautlus 1912.



Jah, aga alates 1940ndatest oli skautlus Eestis keelatud, isegi sõna 'skaut' oli keelatud, skaudi raamatud keelati, koguti kokku ja hävitati, raiuti kirvega tükkideks..

Eestis kommunismi ajal keelati skautlus ja asendati see pioneeridega ja komnoortega.



Paljud põgenikud läksid laiali üle maailma. Rootsi, Saksamaale ja mujale jõudsid endise Eesti Skautide Maleva staabi liikmed ja hundu-skaudi ealised noored, kellega jätkati skautlust ka Saksamaa põgenikelaagris. 1945. a. Rootsis ja 1946. a. Saksamaal algas spontaanselt Eesti skautüksuste organiseerimine.

Eesti Skautide Liidu peaskaut skm Rein Linask tervitab kogunenud noori 2018. a. jüripäeval. Vasakul malevate juhid ngdr Hillevi Ets ja skm Gunnar Tamm. Kahjuks jääb sel aastal jüripäeva pidulik koondus ja nädalalõpp ära koroonaviiruse tõttu.

Foto: nskm Ivan Kavoleff

Skm Rein Linask, kuidas pagulasühiskonnas skautlus arenes?

Paguluse skautlus kasvas välja Eesti Vabariigi skautlusest ja jätkus kogu riigikaotuse perioodi.



Mu oma koduüksus Connectictis (Vikerlased) asutati Willimanticu linnas 23. aprillil 1951. a. ning üksuse asutaja juht oli Nõmme koolijuhataja Gaston O. Randvee; ta oli varem olnud noorkotkaste juht, temast sai saksamaal skaudijuht. Oo ja nüüd ongi 23. aprill, Vikerlaste aastapäev.

Tol ajal, veel DP laagrites, küsimus oli, kas jätkata noorkotkaste või skautidena, sest oli mõnemaid juhte. Ühiselt leiti, et skautlus on ka üleilmse liikumisena rahvusvaheline organisatsioon, millega end sidudes on kergem organisatsiooni arendada – nii valiti ühiseks suunaks skautlus.



Kui põgenikelaagreid hakati likvideerima, otsisid eestlased omale uut kodu ning rändasid Inglismaale, Kanadasse, USAsse, Argentiinasse ja mujale, kus tekkisid uued Eesti skautüksused.



Paremaks sidepidamiseks ja koostööks moodustati 1952-1954 vahemikus Eesti Skautide Liit.



Ka Eestis taasalustati skautlust juba enne vabariigi tagasi saamist. Peale iseseisvumist käisid mitmed noortejuhid meilt Eestis abiks sealsetele juhtidele. Seal loodi Eesti Skautide Ühing, milles praegu on üle 1200 liikme.



Paguluses on kõik need aastakümned olnud skaudiliikumine väga aktiivne. Praegu on USAs alles veel registreeritud üksused “Viiking” (NY) ja “Vikerlased” (CT). Vanasti olid üksused ka Los Angeleses, Chicagos, Lakewoodis, Connecticutis, Seabrookis… neid oli palju.



New Yorgis alustas Elmar Saarniit, kes elas New Jersey’s ja oli ka seal algataja. Connecticuti rühma kutsus kokku Gaston O. Randvee. Maleva ja üksuste juures olid veel Linold Milles ja Endel Reinpõld (ta oli natuke nooremast generatsioonist).

Oli ka Ilmar Pleer, Harry Tarmo, Ülo Jürima ja palju teisi. Kanadas olid eriti aktiivsed Jaan Lepp, Peeter Kallaste, Egbert Runge, Heino Jõe – seal oli palju tublisid skaudijuhte, liiga palju, et kõike siin üles lugeda.



Selle aja skautlus on kasvatanud pagulaselu eestlust just ühistes skaudilaagrites, nii kohalikes kui ka maleva tasemel.



Laagritest ja ühistegevustest on ülevaated, neid võiks uuesti üle vaadata.



Kui palju on olnud skautide suurlaagreid?

Laagreid on olnud kolmes astmes: Maailmalaagrid, Suurlaagrid ja maleva laagrid.

Minu teada esimene Maailmalaager toimus Kotkajärvel 1962, kus oli 652 osavõtjat; 1967. toimus Maailmalaager Koguja Järvemetsal umbes 1000 osalejaga; 1972 toimus maailmalaager “Kotkajärve” üle 1200 osalejaga.

Maailmalaagreid ja suurlaagreid on olnud terve rida. Malevate suvelaagrid toimuvad peaaegu igal aastal kohaliku maa laagrialal. Minu teada on USAs olnud 3 maailmalaagrit, saksamaal 1, Austraalias 1, Rootsis ca 3 ja Kanadas.



Kas skaudid õpivad ka, kuidas rahvast juhtida?

Jah. Ja ise ennast. Seda, kuidas teisi kaasa tõmmata, kuidas teistega hästi läbi saada ja teineteist kuulata, kuidas tegevuse graafiku kokku paned, kuidas organiseerid vajalikud tööd jne – need on skautidel vajalikud oskused. Täites skautluses järke, arendavad nad oma juhioskusi.



See on nagu köis, kus on palju kiude, mil igal üksikul pole jõudu, ent kui paned köieks kokku, siis on jõudu vägagi palju. Kuna oleme väike rahvas, ongi meie peamine jõud ühenduses ja koostegutsemises.



Mis on sinu printsiip, kuidas jõudu ühendada?

Sõbralikult ja eeskujuga. See ei ole alati lihtne, sa pead tükk aega mõtlema, kuidas tegevusi korraldada. Pead enda mõtlemist sondeerima – kuidas oma mõtteid nii edasi anda, et see teisi kaasa tõmbab ja teistele oleks kasulik ning nad jõuavad selleni, mida nad tahaksid saavutada.



Skautlus annab usaldust ja eneseusaldust. Skautlus aitab edasi viia ja õpetab üksteise peale lootma. (Ja vahva on kui rahul nad on, kui saavad suure asjaga hakkama. Saavutus annab väikse poisile sentimeetreid juurde ja noorele skaudile sirgema selja! Kui just käbisõjaks enne lahti ei lähe...)



Praegu on USA eesti skautidel rõhk loodusel ja välitegevusel. Praegu domineerivad puud, mets, matk.



