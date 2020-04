Hiina arst intervjuus Maalehele: Ravime Covid-19 haigeid C-vitamiiniga - ka raskete sümptomitega patsiendid paranevad

Dr. Richard Z. Cheng

Foto: Twitter

Intervjuu dr. Richard Z. Chengiga, töötab arstina Columbias, Lõuna Carolinas, USAs, oma arstidiplomi sai Shanghai Med. Ülikoolist. Hetkel, koroonaviiruse kriisi ajal töötab Shanghais.



Väiksemate sõltumatute uuringute ning 3 uuringu (clinical trials) tulemusena on Shanghai kuulutanud välja soovituse kasutada suuri C-vitamiini veenisiseseid doose COVID-19 raviks (Orthomolecular Medicine News Service)

Küsimus: Miks on Shanghais võetud kasutusele COVID-19 puhul C-vitamiini kõrgendatud doosidega ravimine (veenisiseselt)?

Vastus: Jah, tõesti, oleme edukalt ravinud C-vitamiiniga COVID-19 haigeid. Ka raskete sümptomitega haiged tervenevad 7-10 päevaga. Tegemist on võimsa antioksüdandiga, mis aitab tappa viiruseid, antud juhul siis koroonaviirust. Soovitame preventsiooniks kasutada ka suukaudset C-vitamiini, kuid siin tuleb arvestada erinevate teguritega, näiteks C-vitamiin üldiselt imendub 1 gramm tunni jooksul, seega tasub võtta sisse 1000 mg (1gramm) C-vitamiini iga tunni tagant, eriti kui tegemist on inimestega, kes suhtlevad riskigruppidega või kes ise kuuluvad riskigruppi.

Haigestumisel soovitame kasutada ka suurendatud nö. löökannuseid. C-vitamiini kasutamise vastu, koroonaviiruse ravil, tunnevad huvi praegu paljud, näiteks on mul lähiajal loeng USA riiklikus terviseinstituudis (National Health Institute).



Küsimus: On väidetud, et inimese organism ei talu suuri C-vitamiini koguseid, sest see on happeline, kuidas te seda kommenteerite ning millised võivad olla manustamisel kõrvalnähud?

Vastus: Jah, olen nende väidetega kursis, kuid võin julgelt öelda, tuginedes sadadele uuringutele, et see ei vasta tõele. Alustaksin sellest, et arsti üks kõige olulisemaid kohustusi patsiendi ees on mitte kahjustada patsiendi tervist, ka siis kui me teda ravime. Seetõttu tugineme massiivsele tõendusmaterjalile C-vitamiini uuringutes, mis toovad välja, et C-vitamiini tarvitamisel suurtes kogustes võivad esineda suhteliselt leebed kõrvalnähud. Esiteks kõhulahtisus – suure koguse manustamisel võib tekkida ühekordne kõhulahtisus (C-vitamin flush).

Iga inimene on individuaalne, seega võib mõnel inimesel olla vajalik kogust veidi vähendada, kui selline ühekordse kõhulahtisus ebamugav on, samuti juua rohkelt vett, kuna peamiselt just veekadu on siin ainuke küsimus. Tegelikult on C-vitamiini kasutatud ka ohutu toena kõhukinnisuse juures, seetõttu.



Palju on väidetud, et tegemist on happelise ainega, et kuidas magu sellele vastu peab. Siin tuleb teada, et maos on meil tegelikult väga kange hape, soolhape, kogu aeg, mis kordades ületab C-vitamiini koguste happelisust.

Kui meil tekib refluks, siis see ei ole põhjustatud niivõrd mitte happelisusest, vaid sellest, et meie maolukk ei pea, sisuliselt see “rõngas”, mis peaks hoidma maohapet maos, laseb läbi. Muidugi, osadele inimestele ei maitse C-vitamiin, aga ilmselt võime sellised detailid kõrvale jätta, kui räägime organismi tugevdamisest, et viiruse vastu võidelda või viirushaiguse ravimisest.



Küsimus: Me näeme praegu maailmas üha uusi ja uusi viirusepideemiaid, kas jõuame nende vastu kiiresti vaktsiine ja ravimeid luua? Kas C-vitamiini kasutamist siin raviks on piisavalt uuritud?

Vastus: Siinkohal tuleb teada vaktsiinide väljatöötamise protseduure ja mehhanisme. Kui võtame väga positiivse stsenaariumi, siis sellele koroonaviiruse tüvele, suudaksime kvaliteetse vaktsiini välja töötada aasta jooksul. Peale võimalike vaktsiinikandidaatide väljatöötamist tuleb teha põhjalikud ohutusuuringud, platseebouuringud, võrdlevad uuringud jne. See kõik võtab aega.

Paraku on siin üks oluline detail, mis avalikkusel kahe silma vahele võib jääda. Viirus nimelt muteerub väga kiiresti. Juba praegu on tegemist muteerunud viirusega, kui võrdleme mõne kuu tagust aega.

Seega – me võime vaktsiini valmis saada, kuid see ei mõju enam sellele mutatsioonile, mis vaktsineerimise hetkel eksisteerib. See on teadlastele selge ja arusaadav. Paraku lisandub majanduslik mõõde – inimkonnal ei ole võimalik püsida lõpmatuseni karan-tiinis, sest sel juhul tapab meid majanduslik ja sotsiaalne kollaps. Seega – et praegust olukorda ka tulevikus vältida, peame suutma leida ravimi, mis raviks haigust “laiemalt” ehk ka siis kui viirus on muteerunud.

Väga paljude uuringutega on tõestatud, et C-vitamiini suurendatud kogus on praegu selline ravim. Väita, et C-vitamiini ei ole uuritud – see on väga naljakas väide ja näitab, et väitja ei ole tutvunud näiteks PubMedis avaldatud arvukate uuringutega. Nende alusel saab üsna julgelt väita, et C-vitamiin on selles kontekstis üks enim uuritud aine.



Epideemiatest üldiselt – viimase kahesaja aasta jooksul on meil olnud 14 suurt epideemiat. Paraku aga näeme, et viimase 20 aasta jooksul on meil olnud juba 11 suur epideemiat. See näitab, et epideemiad sagenevad, saavutavad kiiresti globaalsed mõõtmed – siin on paraku süüdi nii keskkonnategurid kui meie nõrgenenud immuunsussüsteemid.

Kõikide viimase aja epideemiate tunnus on ka see, et need tabavad meid ootamatult, me ei oska arvata, millal ja milline viirus võib põhjustada pandeemiat. Peame seetõttu oleme valmis tulevikus, mõistmaks sügavamaid põhjusi, miks ja kuidas sellised viirushaigused progresseeruvad. Me peame siiapoole vaatama, et lahendusi leida. Mõnes mõttes võib öelda, et tulevikus selliste katastroofiliste olukordade vältimiseks on meil vaja muuta oma mõtteviisi, filosoofiat selles, kuidas me suhtume inimeste tervisesse ja ravisse. Covid-19 on viirushaigus, ta on küll nakkavam ja pikema kuluga kui “tavaline “ gripp, kuid siiski vaid üks viirushaigus.



Küsimus: Mida te soovitate Eestile, mida peaks meie inimesed, meie otsustajad tegema?

Vastus: Teadusuuringutele ja enda ning oma rahvusvaheliste kolleegide praktikale tuginedes saan soovitada eriti neile, kes puutuvad kokku riskigruppidega või on ise riskigrupis, iga-päevaselt võtta suurendatud C-vitamiini koguseid ( 5000 -10000 mg C-vitamiini iga päev, näiteks 1 gramm iga tunni tagant), samuti D-vitamiini, magneesiumit. Meie organism vajab tuge võitluseks viirusega ja selline toetav skeem aitab ja hoiab ära haigestumise ja/või raskete sümptomite tekke.

Oleme valmis rahvusvahelise teadlaste paneeliga ka pidama konverentskõne teie kriisikomisjoni ja valitsusliikmetega, et jagada kogemusi ja teadmisi, selleks, et taas taastada normaalne elukorraldus ning eelkõige, hoida inimeste tervist.



Küsimus: Kuidas hindate, kas oleme teinud õigesti inimesi karantiini pannes, sotsiaalset suhtlust vähendades? Kaua see peaks veel kestma?

Vastus: Jah, igatahes, kõikjal on ennast õigustanud suurürituste keelustamine, suuremate koosviibimiste keelustamine, kontaktide vähendamine. See on just oluline viiruse leviku alg-faasis. Hiina on ca 2 kuud ees muust maailmast, nii et saan siin jagada just seda kogemust. Kui viiruse suurem levik on saadud kontrolli alla, siis näeme ka kõverate langemist. Viirus ise ei kao kuhugi, see muteerub, kuid oluline on, et me saame leviku kontrolli alla ja ravi. Ravi neile, kes on riskigrupis, keda tuleb eriti hoida, vajadusel ka rohkem karantiinis kui mitte-riskigruppe.

Muidugi on ennustamine tänamatu töö, siin ei saa keegi 100% ennustada, kuidas õige on, kuid võib üldiselt loota, et Euroopas peaks aprilli lõpu, mai algusega viiruse tipphetk möödas olema igal pool. See muidugi sõltub, kuidas valitsused tegutsenud on. Hea meel on tõdeda, et praegu on ajakirjanduse ja erinevate riikide huvi väga suur C-vitamiini kasutamise vastu, et võidelda viiruse levikuga, sest peame leidma kiiresti lahendusi.

Majanduslikult võib juba praegu võrrelda olukorda Kolmanda maailmasõjaga. Me peame leidma lahendused, mis ei paiskaks meid kaosesse. C-vitamiin võib osutuda siin abimeheks mitte ainul selle viirusetüve vaid viirushaigustega võitlemisel laiemalt.



Taustainfoks

Erinevad teadusuuringud C vitamiini kasutamiseks (erinevate viirushaiguste ravi)

https://worldhealth.net/news/official-statement-china-recommended-treatment-covid-19/

https://www.globalresearch.ca/three-intravenous-vitamin-c-research-studies-approved-treating-covid-19/5705405

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24793092

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=intravenous+C+vitamin

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24793092

https://militaryhealth.bmj.com/content/early/2020/03/05/bmjmilitary-2019-001384.abstract?fbclid=IwAR01QXYYoFfZgEKAC-9JNwkaDdfaF3PD2mzWrcPqPOoyqc6TjKwhXJWN-BY Vitamin C supplementation reduces the odds of developing a common cold in Republic of Korea Army recruits: randomised controlled trial



2)Totaalne karantiin ei pruugi olla pikaajaline meetod, mis kasu toob? IRJA LUTSAR “Uute nakatunute arv kõigis Põhjamaades (Norra, Taani, Rootsi, Soome, Island ja Eesti) on viimasel paaril nädalal olnud kümne protsendi piires vaatamata erinevatele meetmetele või testimise strateegiatele – peaaegu kogu rahvastiku testimine Islandil, laialdane testimine Norras või piiratud testimine Taanis ja Rootsis.” https://www.err.ee/1070272/irja-lutsar-koroonaviiruse-pandeemia-vaibumise-marke-ei-naita

Vitamiin C vajalikkus tõuseb oluliselt viirusteperioodil ja füüsilise pingutuse korral. On tõendeid, et suured vitamiin C annused vähendavad haigestumise aega ligi päeva võrra. See vesilahustuv vitamiin omab antihistamiinseid ja põletikuvastaseid omadusi, ravides näiteks vesist nohu. Ühtlasi toetab vitamiin C keha vastupanuvõimet, aidates immuunrakkudel viirust tuvastada ja hävitada. Ideaalis omastab sobiva koguse vitamiin C inimene toiduga, eeskätt tsitruselistest, paprikast, küüslaugust, marjadest ja tomatist. Üleliigne vitamiin väljutub uriiniga, mistõttu üleannustamist pole karta.

Pikaaegne C-vitamiini tarvitamine võib põhjustada ebamugavustunnet seedetraktis, kõhulahtisust ja eelsoodumusega isikutel neerukive. Üldiselt peetakse viirusteperioodil täiskasvanule vitamiin C ohutuks ja toimivaks annuseks maksimaalselt 2 grammi.

https://www.virtuaalkliinik.ee/uudised/2017/02/28/vitamiinide-reeglid-viirushaiguse-ajal

Rea Raus

Kärt Ulman